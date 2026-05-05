Un hombre fue mordido por una zarigüeya después de intentar introducir al animal en su boca como parte de una supuesta broma.
Video: quiso hacer una broma con una zarigüeya y el animal lo mordió
Especialistas advirtieron sobre el riesgo sanitario de la mordida, el estrés provocado al animal y las posibles consecuencias legales por maltrato a fauna silvestre.
La escena fue registrada en video y se difundió rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería. En las imágenes se observa al mamífero visiblemente alterado antes de reaccionar frente a la manipulación.
La zarigüeya, también conocida en algunas regiones como comadreja o tlacuache, atacó al sentirse amenazada. Según especialistas, estos animales suelen evitar confrontaciones y reaccionan agresivamente solo cuando atraviesan situaciones extremas de estrés o peligro.
La mordida fue interpretada como una respuesta defensiva natural frente al maltrato. El episodio generó críticas entre usuarios que cuestionaron el uso de animales silvestres como parte de bromas o contenidos virales.
Además del rechazo en redes, el caso encendió una advertencia sanitaria. Especialistas recordaron que una mordida de este tipo puede exponer a una persona a enfermedades graves, entre ellas rabia e infecciones bacterianas.
Por ese motivo, recomendaron atención médica inmediata y la evaluación de tratamientos preventivos. La manipulación de animales silvestres, remarcaron, puede poner en riesgo tanto a las personas como a los propios animales.
El episodio también podría derivar en consecuencias legales. Manipular, acosar o maltratar fauna silvestre constituye un delito ambiental en varios países y puede implicar sanciones económicas e incluso penas de prisión.
Tras la viralización del video, especialistas insistieron en la importancia de respetar a los animales silvestres y evitar conductas irresponsables bajo la excusa del entretenimiento.