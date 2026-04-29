Día del animal

El amor que nos transforma y el compromiso que aún debemos asumir

Oreo, una perra rescatada, representa a miles de historias que se repiten en los hogares santafesinos. En el Día del Animal, el vínculo entre humanos y mascotas invita a reflexionar sobre el amor, el cuidado responsable y la deuda pendiente con quienes nos brindan afecto incondicional.