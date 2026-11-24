Once personas murieron tras producirse este martes un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en Ras Al Khaimah, uno de los emiratos que conforman Emiratos Árabes Unidos (EAU), según informó el Ministerio del Interior del país.
11 muertos en Emiratos Árabes Unidos tras el choque entre un autobús y un camión
El accidente ocurrió este martes en el emirato de Ras Al Khaimah, según confirmó el Ministerio del Interior local. Equipos de emergencia y de Defensa Civil trabajaron en el rescate mientras se investigan las causas del impacto.
El Ministerio, citado por el periódico local Aletihad, señaló que se enviaron, de inmediato, equipos de emergencia al lugar para llevar a cabo operaciones de rescate, en coordinación con los servicios de ambulancia, la Defensa Civil y otras autoridades pertinentes.
En tanto, las investigaciones sobre las circunstancias y las causas del accidente siguen en curso, agregó la institución.
Este accidente ocurrió menos de dos semanas después de que 14 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un grave accidente de tráfico registrado en el emirato de Fujairah el 12 de noviembre.