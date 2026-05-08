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Demolición extrema: un doble ruso destruyó cinco camiones para derribar una torre centenaria

Yevgueni Chebotariov protagonizó una arriesgada maniobra que consistió en saltar de un camión a otro segundos antes de un impacto contra una torre de ladrillos. La hazaña necesitó cinco intentos y costó cerca de 18.500 dólares.