El acróbata ruso Yevgueni Chebotariov volvió a quedar en el centro de la escena por una maniobra extrema que rápidamente se viralizó en redes sociales. Esta vez, el doble protagonizó una acrobacia en la que estrelló camiones contra una antigua torre de ladrillos hasta lograr derribarla por completo.
Demolición extrema: un doble ruso destruyó cinco camiones para derribar una torre centenaria
Yevgueni Chebotariov protagonizó una arriesgada maniobra que consistió en saltar de un camión a otro segundos antes de un impacto contra una torre de ladrillos. La hazaña necesitó cinco intentos y costó cerca de 18.500 dólares.
La secuencia muestra a dos vehículos avanzando a toda velocidad por una rampa. Apenas un segundo antes del impacto, Chebotariov salta de un camión al otro y logra ponerse a salvo mientras el vehículo continúa su recorrido.
El camión termina chocando de lleno contra la estructura, queda completamente destrozado y provoca el derrumbe parcial de la torre. Sin embargo, la demolición no se logró en el primer intento.
Según trascendió, el acróbata necesitó repetir la maniobra cinco veces para completar el objetivo. En total, fueron destruidos cinco camiones durante la arriesgada producción.
La torre, de unos 100 años de antigüedad, terminó desplomándose tras los impactos sucesivos. La hazaña tuvo un costo estimado de 18.500 dólares, entre vehículos, preparación y logística.
El video generó todo tipo de reacciones en redes: desde quienes destacaron la precisión y valentía del doble ruso hasta quienes cuestionaron el riesgo de una maniobra tan extrema. La escena, entre acrobacia, demolición y espectáculo, se convirtió en una de las imágenes virales más impactantes de los últimos días.