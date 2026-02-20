#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Lo busca la policía

Video viral: un turista se colgó del paredón del Dique San Roque y despertó críticas en redes

Un video que muestra a un joven suspendido sobre el vacío en el paredón del dique se viralizó y abrió una investigación para identificarlo, en medio de reclamos por posibles sanciones.

Buscan identificar al joven que se filmó colgado del paredón del Dique San RoqueBuscan identificar al joven que se filmó colgado del paredón del Dique San Roque
Seguinos en
Por: 

Una escena extrema registrada en las últimas horas en las cercanías de Villa Carlos Paz encendió la polémica en redes: un joven se filmó colgándose del paredón del dique, a varios metros de altura y sobre el vacío, antes de publicar el video en sus redes.

En el mismo se lo ve suspendido mientras se sostiene con un solo brazo del barandal, en una maniobra que muchos usuarios calificaron como de alto riesgo. La secuencia se difundió rápidamente y sumó miles de reproducciones y comentarios.

Según reconstrucciones a partir de sus publicaciones, el protagonista sería un turista oriundo de Rosario que practica parkour desde hace años y suele compartir desafíos físicos en redes. De acuerdo con esas mismas referencias, la acción se realizó en un sector no habilitado para este tipo de prácticas.

Con el video ya viralizado, la Policía de Córdoba intenta identificar al joven que protagonizó la maniobra. El objetivo es determinar cómo se desarrolló el hecho y si corresponde avanzar con medidas por la conducta desplegada en un espacio público y turístico.

Mirá tambiénCórdoba: cayó desde un séptimo piso al intentar ingresar a un departamento y quedó detenido

En paralelo, la repercusión en redes fue inmediata: abundaron críticas por el riesgo personal y por las eventuales consecuencias para terceros, además de pedidos para que se apliquen sanciones o multas frente a este tipo de desafíos.

Mientras el material sigue circulando, el caso volvió a poner el foco en los “retos virales” que combinan postales de viaje con escenas de riesgo extremo, y en la necesidad de respetar las zonas habilitadas y las normas de seguridad en puntos turísticos de alta concurrencia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Es viral
Córdoba

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro