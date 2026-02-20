Video viral: un turista se colgó del paredón del Dique San Roque y despertó críticas en redes

Una escena extrema registrada en las últimas horas en las cercanías de Villa Carlos Paz encendió la polémica en redes: un joven se filmó colgándose del paredón del dique, a varios metros de altura y sobre el vacío, antes de publicar el video en sus redes.
En el mismo se lo ve suspendido mientras se sostiene con un solo brazo del barandal, en una maniobra que muchos usuarios calificaron como de alto riesgo. La secuencia se difundió rápidamente y sumó miles de reproducciones y comentarios.
Según reconstrucciones a partir de sus publicaciones, el protagonista sería un turista oriundo de Rosario que practica parkour desde hace años y suele compartir desafíos físicos en redes. De acuerdo con esas mismas referencias, la acción se realizó en un sector no habilitado para este tipo de prácticas.
Con el video ya viralizado, la Policía de Córdoba intenta identificar al joven que protagonizó la maniobra. El objetivo es determinar cómo se desarrolló el hecho y si corresponde avanzar con medidas por la conducta desplegada en un espacio público y turístico.
En paralelo, la repercusión en redes fue inmediata: abundaron críticas por el riesgo personal y por las eventuales consecuencias para terceros, además de pedidos para que se apliquen sanciones o multas frente a este tipo de desafíos.
Mientras el material sigue circulando, el caso volvió a poner el foco en los “retos virales” que combinan postales de viaje con escenas de riesgo extremo, y en la necesidad de respetar las zonas habilitadas y las normas de seguridad en puntos turísticos de alta concurrencia.