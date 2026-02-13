Retroceso en derechos humanos

Afganistán: el nuevo Código Penal de los talibanes legaliza la violencia física contra las mujeres

El régimen de Kabul oficializó una normativa que otorga impunidad a los hombres para ejercer castigos físicos en el ámbito doméstico. La comunidad internacional alerta sobre la "institucionalización del abuso" y la anulación total de las garantías de protección femenina.