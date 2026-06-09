El gobierno argentino recibió este martes a diplomáticos y sus respectivas cartas credenciales de una serie de países de relevancia actual.
Varios países de relevancia han presentado las credenciales de sus embajadores en Argentina
Milei y Quirno recibieron los documentos y a los diplomáticos de Japón, Chile, Hungría, Honduras, Australia y Líbano.
El Presidente Javier Milei, acompañado por el Canciller Pablo Quirno, recibió en el Salón Blanco de Casa Rosada a los involucrados en dicha renovación de la representación.
La lista de diplomáticos
Presentaron sus cartas credenciales Hoshino Yoshitaka, Embajador del Japón; Gonzalo Uriarte Herrera, Embajador de la República de Chile; Péter Hlinka, Embajador de Hungría; Rosario Paulina Castillo Galo, Embajadora de la República de Honduras; Sarah Louise Roberts, Embajadora de Australia; y Sonia Abou-Azar, Embajadora de la República Libanesa.
La actividad de Milei
El presidente de la Nación, Javier Milei, sostuvo en simultáneo una serie de encuentros que reafirman su postura a nivel internacional.
Junto al Canciller Pablo Quirno, mantuvo un encuentro en Casa Rosada con Yosef Haim Ohana, quien permaneció secuestrado por Hamas en Gaza hasta su liberación en 2025. Estuvo acompañado por el Sr. Avi-Meir Ohana.
También participaron de la reunión el Rabino Tzvi Grunblatt y el Rabino Chaim Baruch Oirechman, representantes de la comunidad Jabad en Argentina.
Luego, en la misma jornada, el mandatario estuvo con representantes de la delegación argentina integrada en total por 700 deportistas que participarán de los Juegos Macabeos Mundiales 2026, que se desarrollarán en el Estado de Israel entre el 30 de junio y el 14 de julio.