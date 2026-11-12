Dieciséis escolares han sido trasladados de urgencia al hospital tras morder magdalenas que contenían botones de pilas tóxicas.
Alemania: 16 alumnos de primaria internados de urgencia tras comer magdalenas rellenas de pilas
Un equipo de 35 socorristas se desplazó rápidamente a la escuela primaria Frobel, en la región de Sajonia-Anhalt, tras el descubrimiento de discos metálicos potencialmente letales escondidos dentro de las magdalenas.
El aterrador incidente tuvo lugar el jueves en una escuela primaria de Alemania durante un evento en el que los asistentes habían llevado dulces caseros horneados.
Un equipo de 35 socorristas se desplazó rápidamente a la escuela primaria Frobel, en la región de Sajonia-Anhalt, tras el descubrimiento de discos metálicos potencialmente letales escondidos dentro de las magdalenas.
El equipo de respuesta rápida de Johanniter y varias unidades del departamento de bomberos fueron puestos inicialmente en alerta, pero luego se les retiró la actividad.
Un alumno fue trasladado de urgencia al hospital en ambulancia, mientras que otros 15 niños fueron llevados a urgencias por sus padres.
Actualmente se desconoce el estado de salud de los niños.
Tampoco está claro si uno o más de los niños llegaron a tragarse las pilas pequeñas.
Alerta por ingesta de pilas
Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que las pilas ingeridas pueden alojarse rápidamente en el esófago y provocar quemaduras internas graves.
Las autoridades sanitarias alemanas han instado a los padres a no esperar a que aparezcan síntomas, como vómitos, tos, fiebre o pérdida de apetito, ya que los efectos secundarios peligrosos pueden tardar horas en manifestarse.
Según informes locales, tres niños ya han presentado síntomas.
Actualmente se desconoce cómo acabaron las baterías peligrosas en la mezcla o cuál podría ser el motivo de esta acción.
Los agentes de policía de la localidad de Coswig han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente.
El administrador del distrito, Christian Tzygch, elogió a los servicios de emergencia por su rápida respuesta.
Dijo: “Mis pensamientos están con los niños y sus familias, que ahora esperan los resultados de las investigaciones.
“Ahora le corresponde a la policía investigar cómo ocurrió este incidente.”
Los funcionarios municipales indicaron que todos los padres afectados han sido notificados.
Las clases en la escuela continuaron con normalidad tras el incidente.
Antecedentes con golosinas de Halloween
El macabro descubrimiento se produce después de que se encontraran agujas, clavos y tornillos escondidos dentro de dulces de Halloween, luego de que los padres detectaran agujeros sospechosos en los caramelos.
Una niña de nueve años se cortó la lengua tras morder un chocolatín que contenía un alfiler de metal de al menos 5 cm de largo.
Mientras tanto, dos niños de 11 y 12 años descubrieron grapas metálicas escondidas en chicles que habían recogido durante la noche de Halloween.
La policía temía que los objetos punzantes hubieran sido colocados deliberadamente para dañar a los niños, lo que provocó advertencias urgentes a los padres de toda Alemania.
Los agentes instaron a las familias a "revisar los dulces en busca de posibles perforaciones" y a contactar con la policía inmediatamente si encontraban "algo sospechoso".
La niña resultó herida en la localidad norteña de Bremervörde, mientras que otros niños escaparon por poco de sufrir daños tras morder dulces adulterados.