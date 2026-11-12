Se investiga

Alemania: 16 alumnos de primaria internados de urgencia tras comer magdalenas rellenas de pilas

Un equipo de 35 socorristas se desplazó rápidamente a la escuela primaria Frobel, en la región de Sajonia-Anhalt, tras el descubrimiento de discos metálicos potencialmente letales escondidos dentro de las magdalenas.