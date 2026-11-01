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Halloween en Reino Unido: cinco adolescentes fueron apuñalados durante una fiesta y están hospitalizados

El ataque ocurrió en una vivienda de Chandler's Ford, en el condado de Hampshire. Las víctimas son varones de 16 y 17 años que sufrieron heridas graves. La Policía busca identificar a un grupo que ingresó al lugar.

La Policía investiga el ingreso de un grupo a una vivienda donde se realizaba la celebración en Chandler's Ford. Foto: Sky NewsLa Policía investiga el ingreso de un grupo a una vivienda donde se realizaba la celebración en Chandler's Ford. Foto: Sky News
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Una fiesta de Halloween en el sur de Inglaterra terminó con un violento episodio que dejó a cinco adolescentes hospitalizados con heridas graves. El ataque ocurrió durante la noche del sábado 31 de octubre en una vivienda de Park Road, en Chandler's Ford, una localidad del condado de Hampshire, Reino Unido.

Las víctimas son cinco varones: tres de 16 años y dos de 17. Según informó la Policía local, los servicios de emergencia fueron convocados poco después de las 22.30, tras recibir una alerta por un grave incidente en una propiedad donde se desarrollaba una celebración.

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Los adolescentes fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre su evolución.

Un grupo ingresó a la fiesta y desató el ataque

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un grupo de personas cuya identidad todavía no fue establecida logró ingresar a la vivienda donde se realizaba la fiesta. Allí se produjo el ataque con armas blancas que terminó con cinco jóvenes heridos.

La Policía de Hampshire desplegó un operativo en la zona y mantuvo restricciones de acceso en Park Road y Valley Road mientras avanzaban las tareas de investigación.

Los agentes trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido, con entrevistas a testigos y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y otros registros audiovisuales que puedan aportar información sobre los responsables.

La inspectora jefe Elizabeth Pirie, a cargo de la investigación, pidió colaboración a quienes hayan asistido a la fiesta o puedan aportar datos para identificar al grupo que ingresó al lugar.

La Policía busca testigos y registros de cámaras

Los investigadores solicitaron especialmente imágenes de teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dispositivos de automóviles y timbres con cámaras instalados en viviendas de Park Road y calles cercanas.

"Ya estamos trabajando intensamente para identificar a cualquiera que haya estado en la fiesta y pueda ayudar con nuestras averiguaciones", señaló Pirie, según declaraciones difundidas por medios británicos.

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La funcionaria también pidió a los vecinos que eviten compartir versiones no verificadas y que acerquen cualquier información que pueda contribuir a esclarecer el episodio.

Hasta el momento, no se informaron detenciones. La investigación continúa para establecer cómo se produjo el ingreso del grupo, quiénes participaron del ataque y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la agresión.

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