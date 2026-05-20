Crisis política

Venezuela anunció la excarcelación de 300 detenidos en el marco de la Ley de Amnistía

El gobierno venezolano confirmó que durante esta semana serán liberadas unas 300 personas privadas de libertad. La medida incluye a adultos mayores, personas con problemas de salud y detenidos vinculados a causas políticas, en medio de cuestionamientos de organismos de derechos humanos.