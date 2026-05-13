Tensión comercial

La Unión Europea prohíbe las importaciones de carne de Brasil y crece la tensión por el acuerdo con el Mercosur

La medida comenzará a regir en septiembre y afecta a productos animales brasileños por supuestos incumplimientos en normas sanitarias vinculadas al uso de antimicrobianos. La decisión impacta sobre el reciente acuerdo comercial entre ambos bloques y genera preocupación en el sector agroexportador