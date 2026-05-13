La Unión Europea anunció que prohibirá desde septiembre las importaciones de carne y otros productos animales provenientes de Brasil debido a cuestionamientos sanitarios relacionados con el uso de antimicrobianos en la producción ganadera.
La Unión Europea prohíbe las importaciones de carne de Brasil y crece la tensión por el acuerdo con el Mercosur
La medida comenzará a regir en septiembre y afecta a productos animales brasileños por supuestos incumplimientos en normas sanitarias vinculadas al uso de antimicrobianos. La decisión impacta sobre el reciente acuerdo comercial entre ambos bloques y genera preocupación en el sector agroexportador
La decisión se conoció apenas semanas después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que generó nuevas tensiones políticas y comerciales entre ambos bloques.
La medida fue aprobada por un comité técnico de la Unión Europea integrado por representantes de los Estados miembros y comenzará a aplicarse oficialmente el 3 de septiembre.
Según informó la Comisión Europea, Brasil dejó de integrar la lista de países autorizados para exportar determinados productos animales al mercado europeo por no demostrar cumplimiento de las exigencias sanitarias comunitarias vinculadas al uso de antibióticos y antimicrobianos en animales destinados al consumo humano.
La restricción alcanzará exportaciones de carne bovina, aves, equinos, huevos, miel, productos de acuicultura y otros derivados animales. Se trata de un golpe relevante para Brasil, que es uno de los mayores exportadores de carne del mundo y uno de los principales proveedores del mercado europeo.
Impacto sobre el acuerdo Mercosur-UE
La medida europea se produce en un contexto particularmente sensible para las relaciones comerciales entre ambos bloques. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a aplicarse provisionalmente el 1° de mayo de 2026, luego de más de dos décadas de negociaciones.
El tratado busca reducir aranceles y ampliar el intercambio comercial entre Europa y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— especialmente en productos agroindustriales e industriales.
Sin embargo, desde el inicio encontró fuerte resistencia entre productores rurales europeos, principalmente en Francia y otros países agrícolas, que cuestionan las diferencias en normas ambientales y sanitarias entre ambos bloques.
La Comisión Europea sostuvo que las restricciones forman parte de su política sanitaria y de la estrategia denominada “One Health”, orientada a combatir la resistencia antimicrobiana. Desde 2022, los productores europeos tienen prohibido utilizar determinados antimicrobianos para estimular el crecimiento animal, y Bruselas exige que los productos importados cumplan estándares equivalentes.
Funcionarios europeos señalaron que Brasil no logró presentar garantías suficientes sobre el cumplimiento integral de esas normas durante todo el ciclo de producción animal. La portavoz de Salud de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, confirmó que el país sudamericano ya no podrá exportar esos productos a partir de septiembre mientras no demuestre adecuación a las exigencias comunitarias.
La votación que definió la exclusión de Brasil habría sido unánime entre los Estados miembros de la Unión Europea. Distintos medios europeos remarcaron que se trata del primer país excluido específicamente por incumplimientos vinculados al uso de antimicrobianos en producción animal.
Reacción de Brasil
El gobierno brasileño expresó sorpresa por la decisión europea y anunció que buscará revertir la medida mediante negociaciones diplomáticas y técnicas en Bruselas. El Ministerio de Agricultura de Brasil afirmó que solicitará aclaraciones formales a la Comisión Europea y defendió el sistema sanitario del país.
La preocupación en Brasil es significativa debido al peso económico de las exportaciones agropecuarias hacia Europa. Según datos difundidos por medios internacionales, la Unión Europea fue durante 2025 el tercer destino de las exportaciones brasileñas de carne bovina, detrás de Estados Unidos y China.
Además del impacto económico directo, la decisión vuelve a poner en discusión las condiciones sanitarias y ambientales que Europa pretende imponer dentro del acuerdo comercial con el Mercosur.
Los sectores rurales europeos vienen reclamando desde hace años mayores controles sobre las importaciones sudamericanas, argumentando que los productores europeos enfrentan exigencias ambientales más estrictas.
La situación también abre interrogantes sobre el futuro del acuerdo comercial entre ambos bloques. Aunque el tratado comenzó a implementarse provisionalmente, todavía enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales dentro de Europa.
El Parlamento Europeo incluso aprobó este año remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su revisión jurídica, un proceso que podría demorar la ratificación definitiva.
En paralelo, distintos países europeos endurecieron recientemente sus controles sobre productos agroalimentarios provenientes del Mercosur. Agricultores europeos denuncian competencia desleal y diferencias regulatorias respecto al uso de fitosanitarios, antibióticos y criterios ambientales.
Argentina, Paraguay y Uruguay, por el momento, permanecen habilitados para exportar productos animales a la Unión Europea. Sin embargo, la decisión sobre Brasil incrementa la presión sobre toda la región para adecuarse a los estándares sanitarios europeos.
La controversia ocurre además en medio de un escenario internacional marcado por crecientes debates sobre seguridad alimentaria, regulaciones ambientales y barreras sanitarias en el comercio global. Analistas internacionales consideran que el conflicto podría convertirse en uno de los primeros grandes focos de tensión dentro de la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.