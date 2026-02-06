#HOY:

Quién es la argentina que ganó el mayor premio en la historia de Pasapalabra España

Con una actuación impecable en el famoso “Rosco final”, Rosa Rodríguez hizo historia en la televisión española al llevarse un pozo de 2,716,000 euros, el más alto jamás entregado por el programa.

El jueves 5 de febrero de 2026 será recordado como una fecha histórica para Pasapalabra, el exitoso concurso televisivo de España. La protagonista fue Rosa Rodríguez, una participante nacida en Quilmes, Argentina, quien logró lo que nadie antes: completar correctamente las 25 definiciones del Rosco y quedarse con el premio más grande en la historia del ciclo.

El momento cumbre llegó con la palabra final, “Morrall”, que Rosa respondió con precisión segundos antes de que finalizara el tiempo. La emoción fue inmediata: ovación de pie en el estudio, lágrimas, abrazos y un récord sellado ante millones de televidentes.

Una rivalidad memorable

El camino de Rosa al premio no fue fácil. Durante más de 300 programas, mantuvo un duelo apasionante con Manu Pascual, su contrincante habitual. Juntos protagonizaron uno de los enfrentamientos más prolongados y equilibrados del programa, generando un fuerte seguimiento del público y un notable fenómeno televisivo.

La competencia entre ambos fue siempre respetuosa, marcada por la admiración mutua, y dejó momentos de altísimo nivel intelectual que fueron elogiados incluso por especialistas en comunicación y lingüística.

rosa rodriguez Rosa Rodríguez hizo historia en la televisión española.

De Quilmes a la cima de la televisión española

Rosa Rodríguez tiene 32 años y se trasladó a España con su familia cuando tenía apenas siete. Actualmente es profesora de español para extranjeros y tiene una sólida formación académica que incluye estudios en lingüística, educación y neurociencia aplicada.

Su pasión por el conocimiento y los concursos comenzó desde muy joven. En entrevistas posteriores, reconoció que su amor por las palabras y la lectura fue clave para mantenerse firme durante los meses de competencia. Su preparación fue meticulosa: horas de estudio diario, fichas, entrenamientos de memoria y simulaciones del Rosco.

rosa rodriguezDe Quilmes a la cima de la televisión española.

Orgullo argentino y celebración global

La victoria de Rosa no solo fue celebrada en España. En Argentina, su país natal, la noticia fue recibida con entusiasmo, especialmente en su ciudad de origen, Quilmes. Medios, usuarios en redes sociales y programas de televisión destacaron su perseverancia, inteligencia y humildad.

Además de marcar un récord, Rosa se convirtió en un símbolo de esfuerzo y constancia, demostrando que la preparación y la pasión pueden llevar a logros extraordinarios.

Un cierre inolvidable para una etapa única

El histórico episodio marcó también el final de una etapa intensa para Pasapalabra. Con un nuevo récord de audiencia y una ganadora que ya es parte de la historia del programa, el ciclo se despidió —por ahora— de uno de los enfrentamientos más apasionantes que haya vivido el formato.

Rosa Rodríguez no solo se llevó un premio millonario. Se ganó también el cariño del público, el respeto de sus rivales y un lugar destacado en la historia de la televisión.

