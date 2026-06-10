Escalada de violencia

Disturbios en Irlanda: un ataque con cuchillo desató protestas y enfrentamientos en Belfast

La agresión sufrida por un hombre en la capital de Irlanda del Norte derivó en manifestaciones contra la inmigración, enfrentamientos con la policía e incendios en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades condenaron la violencia y pidieron evitar la difusión de discursos de odio.