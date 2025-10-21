Rodrigo Paz presidente de Bolivia: qué se viene para el país

Bolivia concretó este domingo el ya inevitable cambio de gobierno con el balotaje en el cual se impuso Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano ante Jorge Quiroga Ramírez de Alianza Libre, cortando los 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), sólo alterados por el aún en discusión interinato de la apresada Jeanine Áñez.
Paz obtuvo el 53.57%, luego de haber sorprendido el pasado 14 de agosto al obtener la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, aprovechando el resquebrajado pasar del oficialismo boliviano.
Rodrigo Paz este domingo durante los festejos. Crédito: REUTERS/Claudia Morales
Las elecciones ponen fin, de momento, a la coalición de movimientos sociales y partidos políticos de la izquierda boliviana que comenzó en 2005 con Evo Morales y que en estas elecciones no llegó al balotaje.
Sobre el perfil del triunfador en los comicios y parte del futuro del gobierno con sede en La Paz, Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) habló en CyD Litoral.
El perfil de Paz
Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela, capital de la comunidad autónoma de Galicia el 22 de septiembre de 1967, donde vivió sólo dos años antes del regreso de su familia a Bolivia, con intermedias estadías en Chile y Cuba.
Su pareja es María Elena Urquidi Barbery, con quien se casó y tuvo cuatro hijos. La futura primera dama posee raíces con poder y relevancia en la política e historia de Latinoamérica mediante la familia Tezanos Pinto, entre los que destacan el canciller boliviano Arturo Gutiérrez de Tezanos Pinto, la primera dama argentina Leonor Tezanos Pinto de Uriburu y dos ex presidentes chilenos.
Jaime Paz Zamora, ex presidente de Bolivia.
“El que gana las elecciones es un presidente de centro - centroderecha. Su padre fue presidente entre 1989 y 1993 y vice entre 1982 y 1984”, indicó Joaquín Bernardis y agregó: “Tenía un pasado más asociado a la izquierda boliviana, incluso durante la dictadura estuvieron exiliados en España”.
“Rodrigo Paz nació en España, estudió en Estados Unidos y trabajó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tres años”, remarcó Bernardi y explicó en consecuencia: “Esto ya te marca el pensamiento de política que puede tener. Lo particular es que no es un perfil de derecha como el que puede tener Javier Milei o Jair Bolsonaro, sino que tiene algo más asociados a una derecha moderada, con un punto de vista más socialdemócrata como los europeos”.
Jaime Paz Zamora y Rodrigo Paz.
“Es un punto intermedio entre los 20 años del MAS y lo que hubiera sido una presidencia de Jorge “Tuto” Quiroga, quien llegó al balotaje. Que tiene un perfil mucho más parecido a Milei”, comentó respecto a las variantes que incluían a su contendiente, ya mandatario del país entre 2001 y 2002.
Lo que lo trajo al poder, también lo limitaría
Paz no era el candidato favorito en los números durante la previa. En el promedio de las encuestas se ubicaba tercero, como en los de Ipsos Ciesmori y SPIE, y en otros sondeos de opinión cercanos a la primera vuelta, como el de Captura Consulting, llegaba a estar quinto.
“No estaba en el radar”, destacó el licenciado en Relaciones Internacionales en CyD Litoral y sumó: “La idea era justamente que el candidato de la izquierda, junto a Quiroga, fueran los candidatos fuertes. Lo cierto es que este año en Bolivia hubo varios problemas económicos e incluso asociados con el combustible, que fueron parte de la agenda y quitaron ese apoyo social de la base histórica de las regiones del oeste para el MAS”.
Evo Morales junto a Luis Arce. Crédito: Reuters
A los elementos de inferencia directa en la vida de los bolivianos, se sumó la cruda interna entre el actual presidente Luis Arce y el histórico líder Evo Morales, con este último intentando presentarse a una nueva elección, a pesar de que la Constitución se lo prohibía y no poseía el consenso para una nueva reforma.
En lo que respecta a la campaña para atraer el vacío de representación, Bernardis indicó que “Paz fue más pragmático, habla de un capitalismo para todos, omite la liberación desenfrenada y dice que tendrán una serie de reformas más instrumentales o pausadas de la economía e insertarla en el mundo, sin olvidarse de las clases más bajas”.
“Le habla principalmente a la economía informal de Bolivia. Hizo una campaña específicamente focalizada en ello y logró traccionar esos votos del MAS”, agregó el especialista.
Bernardis aclaró también que su crecimiento e incursión política no será gratis: “Paz no podrá implementar una agenda similar a Milei, sino que tiene que hacer un tándem o negociaciones con el MAS para garantizar su gobernabilidad”.
Nuevamente con banderas de One Piece, esta vez los bolivianos reclaman en las calles por los resultados electorales. Crédito REUTERS/Adriano Machado
Entre las estrategias, el columnista resaltó que “él le habla a la regiones del oeste diciendo que va a descentralizar el presupuesto y las funciones”, en relación a los problemas que motivaron los cambios en la sede del gobierno años atrás.
“El va a asumir a principios de noviembre, no hay mucho tiempo de transición. Tiene un gran desafío porque la economía está muy mal y faltan muchos dólares, tiene una crisis grave de combustibles. Paz intentó llevar tranquilidad. Generó en estos meses una agenda para lograr acuerdos con países vecinos para importar combustibles”, agregó respecto a los principales desafíos al tomar el poder.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.