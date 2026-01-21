Medio Oriente

Bombardeo en el sur del Líbano: 19 heridos, entre ellos periodistas, tras una orden de evacuación

Al menos 19 personas resultaron heridas este miércoles en Quennarit, sur del Líbano, luego de ataques atribuidos a Israel. Según el Ministerio de Salud libanés, hubo internaciones y dos pacientes en terapia intensiva. El Ejército israelí había pedido evacuar edificios en varias localidades.