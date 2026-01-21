Bombardeo en el sur del Líbano: 19 heridos, entre ellos periodistas, tras una orden de evacuación
Al menos 19 personas resultaron heridas este miércoles en Quennarit, sur del Líbano, luego de ataques atribuidos a Israel. Según el Ministerio de Salud libanés, hubo internaciones y dos pacientes en terapia intensiva. El Ejército israelí había pedido evacuar edificios en varias localidades.
Bombardeos en el sur del Líbano dejaron al menos 19 heridos. Foto: Xinhua
En medio de una nueva jornada de ataques en el sur del Líbano, un bombardeo israelí sobre la localidad de Quennarit dejó al menos 19 heridos, incluidos periodistas que se encontraban trabajando en la zona. La información fue difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.
El episodio se dio después de que el Ejército de Israel emitiera advertencias de evacuación sobre una serie de inmuebles en la región. El llamado, difundido por el portavoz militar en árabe Avichay Adraee, instaba a vecinos a alejarse al menos 300 metros de determinados puntos que, según Israel, eran utilizados por Hizbulá.
Quennarit fue uno de los puntos alcanzados tras una orden previa de evacuación. Foto: Xinhua
Parte médico
El parte oficial del Ministerio de Salud precisó que dos de los heridos debieron ser ingresados a cuidados intensivos, mientras que otras tres personas requirieron hospitalización. Las 14 restantes recibieron atención ambulatoria y primeros auxilios en el marco del operativo desplegado tras los ataques.
De acuerdo con reportes locales, en el lugar se montó una respuesta de emergencia con equipos sanitarios y de rescate, mientras se intentaba relevar el impacto total del bombardeo. La presencia de trabajadores de prensa en el área amplificó la conmoción por la dimensión del daño.
Quennarit fue uno de los puntos alcanzados en una serie de bombardeos que incluyó también a otras localidades del sur libanés: Al Kharayeb, Jarjoua, Al Kafour y Ansar. En todos los casos, Israel aseguró que se trataba de infraestructura vinculada al grupo chií.
Quennarit fue uno de los puntos alcanzados tras una orden previa de evacuación. Foto: Xinhua
Advertencias
Las órdenes de evacuación fueron el dato central previo a los ataques: se trató de advertencias puntuales sobre edificios específicos y con instrucciones de retirada inmediata. Para las autoridades israelíes, esos lugares eran utilizados para actividades militares, lo que justificaba la operación.
En el terreno, sin embargo, la situación resultó más confusa. Testigos consultados por medios regionales describieron escenas de corridas y tensión, mientras se buscaba resguardo ante un posible nuevo golpe. La secuencia se inscribe en una escalada sostenida en el frente sur.
La ofensiva no se limitó a esos puntos. Israel también atacó cruces fronterizos entre Siria y el Líbano, bajo el argumento de que eran usados para el contrabando de armas hacia territorio libanés. En ese marco, además, se reportaron acciones con drones sobre vehículos.
Contexto
En los últimos días, el sur del Líbano volvió a convertirse en un foco de ataques recurrentes. Israel sostiene que Hizbulá busca recomponer capacidad operativa y rearmarse, mientras que desde Beirut se insiste en la necesidad de evitar un nuevo ciclo de violencia de mayor escala.
La situación se agrava por la persistente fragilidad del equilibrio en la frontera y por el impacto directo en población civil. El saldo de heridos, la presencia de periodistas alcanzados por el bombardeo y la continuidad de los operativos dejan una señal inquietante: el conflicto vuelve a empujar hacia un terreno de mayor exposición y riesgo.