Tensión comercial

Brasil busca nuevos mercados ante los aranceles impulsados por Estados Unidos

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que profundizará la búsqueda de socios comerciales alternativos para reducir el impacto de las nuevas medidas arancelarias promovidas por Washington. La decisión se produce en medio de una creciente tensión económica y diplomática entre ambos países.