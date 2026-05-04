Una impactante escena sorprendió en la costa de Omán, donde una playa apareció cubierta por millones de camarones y krill muertos. La acumulación de crustáceos tiñó la arena y parte del agua con tonos rojos y rosados, generando alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales.
Video: una playa apareció teñida de rojo en Omán y el motivo generó desconcierto
Un fenómeno inusual ha sorprendido a residentes y científicos: millones de camarones aparecieron sin vida en la orilla, cambiando por completo el color del paisaje costero.
En los videos difundidos, a simple vista parece que el agua cambió de color. Sin embargo, cuando la cámara se acerca al suelo, se observa que la tonalidad rojiza se debe a la enorme cantidad de pequeños crustáceos acumulados sobre la orilla.
Las autoridades locales aclararon que el fenómeno no estaría relacionado con contaminación. Según explicaron, la aparición masiva de camarones y krill muertos se vincula con cambios en las condiciones oceánicas, especialmente variaciones de temperatura, corrientes y niveles de oxígeno en el agua.
Aunque la imagen causó impacto por su magnitud, los organismos competentes señalaron que se trata de un fenómeno natural asociado a alteraciones ambientales en el mar. La escena, por su rareza y fuerza visual, no tardó en viralizarse.