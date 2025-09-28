Caos en Brasil: exestrella de la UFC quedó inconsciente tras batalla campal en una velada boxística

Una velada que prometía mostrar las habilidades de dos veteranos terminó convertida en un verdadero caos.
Una exhibición en San Pablo protagonizada por Wanderlei Silva y el ex campeón Popó Freitas desembocó en un escándalo: tras su descalificación, el combate derivó en una pelea masiva y Silva quedó inconsciente sobre el ring.
Una velada que prometía mostrar las habilidades de dos veteranos terminó convertida en un verdadero caos.
En el combate estelar de la Spaten Fight Night 2, Wanderlei Silva, exestrella de la UFC y de Pride, se enfrentó al excampeón mundial de boxeo Acelino “Popó” Freitas, pero el episodio concluyó con Silva inconsciente, tras una batalla campal que estalló dentro del ring.
Durante el cuarto asalto, el árbitro optó por descalificar a Silva luego de que incurriera en varias faltas reglamentarias, entre ellas intentos de cabezazo reiterados. La tensión creció de inmediato, y ambos equipos, visiblemente alterados, ingresaron al cuadrilátero.
Las imágenes divulgadas muestran cómo el ambiente pasó de nerviosismo a violencia abierta. Silva, visiblemente superado en técnica en los primeros rounds, perdió el dominio de la pelea y fue descalificado pese a su intención de revertir la situación.
Con el combate detenido, la situación escaló sin control: decenas de asistentes subieron al ring, y entre empujones y golpes, Silva fue impactado por un golpe directo en la nuca que lo dejó inconsciente sobre la lona.
Testigos identificaron al agresor como Rafael Freitas, hijo de Popó. Minutos después, Silva comenzó a recobrar la conciencia y logró abandonar el ring por sus propios medios, aunque con signos evidentes de golpes en el rostro y una posible fractura nasal.
El ex campeón y figura del boxeo lanzó luego declaraciones en las que defendió a su equipo y negó una agresión premeditada, al tiempo que criticó la multitud de gente que ingresó al ring durante la trifulca.
A lo largo de la velada también se disputaron otros combates destacados: Beatriz Ferreira defendió con éxito el título mundial ligero femenino de la FIB, mientras que Hebert Conceição se llevó la victoria frente a Yamaguchi Falcao, en disputa por los títulos latino y brasileño de peso supermediano.
Aunque la exhibición tenía como objeto celebrar la trayectoria de dos figuras históricas del combate en Brasil, el episodio terminó siendo recordado por su desenlace violento y la contundente derrota de Silva.
La organización y autoridades locales deberán ahora enfrentar las consecuencias disciplinarias y revisiones de seguridad necesarias para futuros eventos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.