Histórico: Terence Crawford destronó a Canelo y domina tres divisiones

En una velada inolvidable para el boxeo, Terence “Bud” Crawford escribió una página dorada de la historia. En Las Vegas, derrotó por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y se quedó con los títulos de la AMB, CMB, FIB y OMB del peso supermediano.
El estadounidense venció por decisión unánime a Saúl Álvarez en el Allegiant Stadium, le arrebató los cuatro cinturones supermedianos y se convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones.
Más de 70.000 fanáticos, en su mayoría mexicanos, asistieron al Allegiant Stadium y quedaron atónitos al ver cómo el estadounidense controló la pelea de principio a fin. Las tarjetas oficiales marcaron 115-113, 115-113 y 116-112, confirmando la amplia superioridad de Crawford.
Según fuentes de la organización, el evento fue transmitido a más de 100 países y Canelo aseguró una bolsa de 100 millones de dólares, cifra récord en su carrera.
Crawford, de 37 años, subió dos divisiones para desafiar al campeón mexicano. Su estrategia fue perfecta: velocidad, precisión y defensa casi impenetrable. Canelo intentó presionar, pero no encontró el ritmo y se lo vio frustrado en los últimos asaltos.
“Sabía de lo que soy capaz, sólo necesitaba la oportunidad”, dijo Crawford con lágrimas en los ojos al recibir los cinturones. Canelo, en tanto, aceptó la derrota: “Una derrota no me define. Él se merece el mérito. Veremos si hay revancha”.
Esta es la tercera derrota en la carrera de Álvarez, que no caía desde 2022 frente a Dmitry Bivol en mediopesados. La derrota abre interrogantes sobre su continuidad en las 168 libras y la posibilidad de una revancha inmediata.
La noche también fue un show de celebridades: Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara estuvieron en primera fila, testigos de una pelea que quedará en la memoria del deporte.
