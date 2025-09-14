#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Las Vegas

Histórico: Terence Crawford destronó a Canelo y domina tres divisiones

El estadounidense venció por decisión unánime a Saúl Álvarez en el Allegiant Stadium, le arrebató los cuatro cinturones supermedianos y se convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones.

Más de 70.000 personas presenciaron el combate histórico en el Allegiant Stadium. Foto: Reuters
 13:44
Por: 

En una velada inolvidable para el boxeo, Terence “Bud” Crawford escribió una página dorada de la historia. En Las Vegas, derrotó por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y se quedó con los títulos de la AMB, CMB, FIB y OMB del peso supermediano.

Un público en silencio en el Allegiant Stadium

Más de 70.000 fanáticos, en su mayoría mexicanos, asistieron al Allegiant Stadium y quedaron atónitos al ver cómo el estadounidense controló la pelea de principio a fin. Las tarjetas oficiales marcaron 115-113, 115-113 y 116-112, confirmando la amplia superioridad de Crawford.

Según fuentes de la organización, el evento fue transmitido a más de 100 países y Canelo aseguró una bolsa de 100 millones de dólares, cifra récord en su carrera.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) react after their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn ImagesCanelo Álvarez, visiblemente emocionado, acepta la derrota ante su público. Foto: Reuters

Una actuación impecable

Crawford, de 37 años, subió dos divisiones para desafiar al campeón mexicano. Su estrategia fue perfecta: velocidad, precisión y defensa casi impenetrable. Canelo intentó presionar, pero no encontró el ritmo y se lo vio frustrado en los últimos asaltos.

“Sabía de lo que soy capaz, sólo necesitaba la oportunidad”, dijo Crawford con lágrimas en los ojos al recibir los cinturones. Canelo, en tanto, aceptó la derrota: “Una derrota no me define. Él se merece el mérito. Veremos si hay revancha”.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images“Sabía de lo que soy capaz, sólo necesitaba la oportunidad”, dijo Crawford. Foto: Reuters

Canelo y el futuro de la división

Esta es la tercera derrota en la carrera de Álvarez, que no caía desde 2022 frente a Dmitry Bivol en mediopesados. La derrota abre interrogantes sobre su continuidad en las 168 libras y la posibilidad de una revancha inmediata.

La noche también fue un show de celebridades: Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara estuvieron en primera fila, testigos de una pelea que quedará en la memoria del deporte.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Estados Unidos
Boxeo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro