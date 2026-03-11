Washington: un hombre fue detenido tras estrellar su camioneta contra la barrera de seguridad de la Casa Blanca

Una fuerte alarma se activó este miércoles por la mañana en Washington, cuando una camioneta impactó contra una barrera de seguridad en las inmediaciones de la Casa Blanca y obligó a desplegar un operativo de las fuerzas federales y la policía local. El conductor fue detenido en el lugar y, según el primer parte oficial, no se registraron personas heridas.
La Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Crédito: Reuters
De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hecho ocurrió en la zona de Connecticut Avenue y H Street, en el noroeste de la capital estadounidense. Hasta allí llegaron efectivos de la Policía Metropolitana para asistir al Servicio Secreto, que quedó al frente de la investigación por tratarse de un perímetro sensible vinculado a la residencia presidencial.
Las autoridades informaron que el conductor fue aprehendido inmediatamente después del choque y trasladado bajo custodia. Por el momento no trascendió su identidad ni se confirmó si ya enfrenta cargos formales, mientras los investigadores trabajan para determinar qué motivó la maniobra.
El episodio generó tensión por producirse en una de las áreas más vigiladas de Washington, aunque la situación fue contenida en pocos minutos. Los reportes preliminares coincidieron en que no hubo lesionados y en que no existía, al menos en ese primer momento, una amenaza activa adicional para la Casa Blanca o sus alrededores.
Con el correr de la mañana, la escena permaneció bajo control mientras continuaban las pericias sobre el vehículo y el relevamiento del sector. Tanto el Servicio Secreto como la Policía Metropolitana mantenían abierta la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el impacto y si se trató de un hecho intencional o de otra clase de incidente.