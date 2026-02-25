Colombia: una mujer de 70 años fue a reclamar medicamentos, se descompensó y murió dentro de un dispensario

Una escena de reclamo por medicamentos terminó en tragedia en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde una mujer de 70 años murió dentro de un dispensario tras descompensarse mientras realizaba gestiones por remedios e insumos médicos para su familia. El episodio fue reconstruido a partir de testimonios y declaraciones difundidas por medios locales.
La víctima fue identificada como Cecilia Quintero. Según se informó, minutos antes de su muerte había expresado su malestar por las demoras en la entrega de medicamentos y otros insumos, una situación que -de acuerdo con su relato- se arrastraba desde septiembre del año pasado.
El caso se produjo en un dispensario de Cafam ubicado en el barrio Los Caobos, en Cúcuta, donde funcionaba un punto de atención de la Nueva EPS. Allí, Quintero se presentó para realizar un trámite pendiente y, tras recibir una respuesta negativa sobre la disponibilidad de fármacos, se desplomó dentro del lugar.
Antes de descompensarse, la mujer había detallado que su hijo -una persona con discapacidad que usa silla de ruedas, según su testimonio- llevaba meses sin recibir pañales ni medicamentos esenciales. En ese marco, denunció que no le entregaban insumos pendientes desde enero pese a que, según afirmaba, había stock en el lugar.
En sus declaraciones, también manifestó preocupación por la salud de su esposo, a quien describió como un paciente con problemas vasculares y antecedentes de cirugía cardíaca. Sostuvo que tampoco le estaban entregando Rivaroxaban de 20 mg, medicamento que consideraba indispensable para sostener su tratamiento.
Quintero agregó que ella misma atravesaba una situación similar: como paciente renal, aseguró que llevaba siete meses sin poder acceder a su tratamiento por la falta de medicación. Esa combinación de reclamos personales y familiares le dio aún más dramatismo a la secuencia que terminó con su muerte en el dispensario.
Un testigo relató que estaba esperando la entrega de medicamentos desde las 8 de la mañana cuando vio ingresar a la mujer. Según su reconstrucción, Quintero fue a reclamar su turno y se dirigió al cubículo 14 para realizar el trámite.
El hombre afirmó que, tras un intercambio con una funcionaria, la mujer volvió a sentarse. Luego describió que abrió su bolso, sacó un frasco, tomó algo y regresó a su asiento; cuando intentó ponerse de pie otra vez, cayó boca abajo.
De acuerdo con ese mismo testimonio, una clienta que se encontraba en el lugar inició maniobras de reanimación mientras otras personas pedían ayuda médica. La secuencia fue rápida y causó conmoción entre quienes estaban esperando ser atendidos.
Personas que esperaban atención relataron que la mujer discutió por el trámite, volvió a sentarse y luego se desplomó.
Aristides Hernández, representante sindical del sector salud en Norte de Santander, declaró que, según testimonios recogidos, la mujer había realizado un reclamo y la respuesta del funcionario de turno habría sido con groserías. Hernández sostuvo que ese intercambio pudo haber generado un “fuerte impacto emocional”.
En esa línea, el dirigente señaló que el episodio habría culminado “al parecer con un paro cardiaco” y el fallecimiento inmediato de la mujer. También remarcó que existen denuncias frecuentes por demoras en la entrega de medicamentos, con impacto directo en la continuidad de tratamientos de pacientes por parte de la entidad.
Qué dijeron desde la droguería que opera el dispensario
Tras la difusión del episodio, Droguerías Cafam emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte de Quintero y expresó condolencias a su familia. La empresa indicó que, desde el primer momento, se activaron los protocolos de atención y se solicitó asistencia de los servicios de emergencia.
En ese mismo texto, la firma aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre las causas del deceso y aseguró que “no se evidenció ninguna situación irregular” en el accionar de sus empleados durante el incidente. Esa postura contrasta con los testimonios que hablan de una discusión previa y de respuestas agresivas durante el reclamo.
La muerte de Cecilia Quintero reabrió así el debate sobre las demoras en la entrega de medicamentos y la respuesta institucional a pacientes y familiares en contextos de alta vulnerabilidad. Más allá de la causa médica puntual del fallecimiento, el caso quedó atravesado por denuncias de larga data sobre trabas, postergaciones y discontinuidad en tratamientos esenciales.