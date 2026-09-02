Durante aproximadamente siete u ocho minutos, alrededor de las 5:30 de la mañana, la atmósfera sobre Changzhou, en la provincia de Jiangsu, ofreció un espectáculo visual inédito. Los tonos púrpuras, rojizos y rosados contrastaron fuertemente con el avance de oscuras masas nubosas, generando rápida repercusión en plataformas digitales y redes sociales.
El cielo se tiñó de rosa en China antes de una feroz tormenta
Un impactante fenómeno atmosférico sorprendió a los habitantes de Changzhou en las primeras horas de la mañana, cuando la luz del amanecer interactuó con nubes convectivas y una altísima humedad. Minutos después, la ciudad sufrió lluvias torrenciales que superaron los 150 milímetros.
Este evento no respondió a un hecho místico ni a una anomalía extraordinaria, sino a la interacción física conocida como dispersión de Rayleigh. Al encontrarse el Sol en una posición muy baja respecto al horizonte, sus rayos debieron atravesar una capa de atmósfera sustancialmente más gruesa. En ese trayecto, las longitudes de onda cortas (azules y violetas) se dispersaron fuera del campo visual, permitiendo el predominio de los espectros más largos, correspondientes a los tonos amarillos, naranjas y rojos.
El ingrediente decisivo para esta tonalidad particular fue la abundante presencia de humedad, aerosoles y gotas de agua suspendidas en el aire previo al desarrollo del sistema frontal. Las partículas de mayor tamaño presentes en la base de las nubes actuaron reflejando la luz rojiza incidente del amanecer, logrando tiñendo el firmamento de un tono rosado intenso.
De la postal visual al temporal de lluvia
La postal óptica sirvió como preámbulo de severas complicaciones meteorológicas. Aproximadamente veinte minutos después de disiparse el color en el cielo, desencadenó sobre la zona un intenso sistema de tormentas eléctricas y precipitaciones torrenciales.
El Servicio Meteorológico local había dispuesto previamente una alerta amarilla debido a la formación de sistemas convectivos de rápido desarrollo. Los reportes oficiales confirmaron registros pluviométricos significativos en períodos reducidos:
- Henglin: acumuló un máximo de 150 mm de lluvia en el evento.
- Weicun: registró 61,1 mm en tan solo una hora (entre las 5:00 y las 6:00), provocando anegamientos urbanos.
- Promedio general de la ciudad: alcanzó los 57 mm en un período de 24 horas.
Tonalidad atmosférica y su relación con el tiempo
Si bien la sabiduría popular suele asociar los cielos rojizos al amanecer con el deterioro del tiempo, la comunidad científica enfatiza que el color por sí solo no constituye una herramienta de pronóstico meteorológico directa. Organismos como el Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA señalan que la presencia de partículas, polvo o aerosoles acentúa estos colores bajo ángulos solares reducidos, independientemente de si se aproxima o no un frente de lluvias.
En el caso de Changzhou, la coincidencia temporal entre la geometría solar del alba, la carga de humedad prefrontal y la llegada efectiva del sistema de baja presión creó las condiciones idóneas para que el firmamento se tiñera de rosa justo antes del temporal.