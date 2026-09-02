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El cielo se tiñó de rosa en China antes de una feroz tormenta

Un impactante fenómeno atmosférico sorprendió a los habitantes de Changzhou en las primeras horas de la mañana, cuando la luz del amanecer interactuó con nubes convectivas y una altísima humedad. Minutos después, la ciudad sufrió lluvias torrenciales que superaron los 150 milímetros.