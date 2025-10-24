#HOY:

Tras la purga

El gobierno chino designó a su nueva cúpula militar

El nombramiento de Zhang Shengmin como segundo vicepresidente de la Comisión Militar Central fue anunciado al final de una reunión de cuatro días del Comité Central del Partido Comunista.

Zhang Shengmin lidera los esfuerzos anticorrupción en el ejército y es visto como un leal de confianza del presidente Xi.
 2:02
Por: 

El Partido Comunista Chino nombró a un veterano que supervisó los esfuerzos anticorrupción en el ejército como el segundo general de mayor rango del país, apenas días después de que nueve generales fueran expulsados ​​en una purga importante.

El nombramiento de Zhang Shengmin como segundo vicepresidente de la Comisión Militar Central fue anunciado al final de una reunión de cuatro días del Comité Central.

(251023) -- BEIJING, 23 octubre, 2025 (Xinhua) -- Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), pronuncia un importante discurso en la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, en Beijing, capital de China. El XX Comité Central del PCCh celebró su cuarta sesión plenaria en Beijing desde el lunes hasta el jueves. (Xinhua/Xie Huanchi) (jg) (ah) (ce)Xi Jinping es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). Xinhua.

Zhang se convierte en el tercer funcionario de mayor rango en el máximo órgano militar del país, después del vicepresidente de primer rango y presidente Xi Jinping.

Los nueve generales expulsados ​​eran sospechosos de graves delitos financieros, según declaró el Ministerio de Defensa chino la semana pasada. Sin embargo, los analistas señalaron que también podría interpretarse como una purga política.

Su destitución marcó una de las mayores medidas represivas públicas del Partido Comunista Chino contra el ejército en décadas.

Reglas “de hierro” contra la corrupción

Durante meses, la Comisión Militar Central ha dado señales de que implementaría medidas enérgicas. En julio, emitió nuevas directrices que exigían la eliminación de la "influencia tóxica" en el ejército y establecían "reglas de hierro" para los cuadros.

La represión sigue a purgas públicas de menor escala de otros funcionarios militares en los últimos años, incluidos los ex ministros de defensa Wei Fenghe y Li Shangfu .

Quién es Zhang Shengmin

Tras su ascenso, Zhang, de 67 años, trabajará junto a otro vicepresidente de mayor rango, Zhang Youxia, en la Comisión Militar Central.

(251023) -- BEIJING, 23 octubre, 2025 (Xinhua) -- Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi asisten a la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), en Beijing, capital de China. El XX Comité Central del PCCh celebró su cuarta sesión plenaria en Beijing desde el lunes hasta el jueves. (Xinhua/Shen Hong) (jg) (ah) (ce)Cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). XInhua.

Es un general de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación y se ha desempeñado como subsecretario del brazo anticorrupción de la Comisión Militar Central.

Proviene de la provincia central de Shaanxi y se unió al ejército en 1978.

El nombramiento se produce después de una de las mayores medidas represivas públicas del Partido Comunista Chino contra el ejército en décadas.

Durante la reunión de cuatro días que finalizó el jueves, el Comité Central del partido también aprobó un nuevo plan quinquenal, un documento amplio para orientar sus prioridades.

El plan enfatizó la "autosuficiencia científica y tecnológica", algo que las compañías tecnológicas chinas necesitarán si la Administración Trump continúa restringiendo el acceso a chips de computadora y software avanzado.

El documento también pide "acelerar la transición verde" y "modernizar la defensa", así como impulsar el consumo interno para compensar la pérdida de ingresos por exportaciones, en un momento de incertidumbre geopolítica.

Ciencia

