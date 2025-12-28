Choque entre dos helicópteros en Nueva Jersey: un muerto y un herido crítico

Un grave accidente aéreo conmocionó este domingo al estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton.
El siniestro dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, según confirmaron autoridades locales y federales, que ya iniciaron una investigación para determinar las causas del choque.
El impacto ocurrió en horas del mediodía y generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, bomberos y equipos médicos en la zona. Vecinos y testigos alertaron a los servicios de emergencia tras observar una fuerte explosión y una columna de humo que se elevó a varios metros del lugar del accidente.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los helicópteros colisionaron en el aire mientras realizaban vuelos en las cercanías del aeródromo. Tras el impacto, al menos una de las aeronaves cayó envuelta en llamas en un área próxima a una ruta local, lo que obligó a cortar el tránsito y establecer un perímetro de seguridad.
Bomberos lograron extinguir el incendio y trabajaron junto con personal policial para asegurar la zona y permitir el acceso de los equipos de rescate. En el lugar se constató el fallecimiento de uno de los pilotos, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano con heridas de gravedad.
Las autoridades informaron que en cada helicóptero viajaba únicamente el piloto, lo que permitió descartar la existencia de más víctimas. La persona herida fue asistida en el lugar y luego derivada a un centro médico, donde permanece internada bajo pronóstico reservado.
Por el momento, no trascendieron las identidades de los involucrados, ya que se aguarda la notificación formal a sus familiares. La comunidad local expresó su consternación por el hecho, ocurrido en una zona que no suele registrar este tipo de accidentes aéreos.
Tras el siniestro, organismos federales especializados en seguridad aérea tomaron intervención para esclarecer lo ocurrido. Las pericias incluirán el análisis de las condiciones meteorológicas al momento del choque, el estado técnico de las aeronaves y las comunicaciones mantenidas durante el vuelo.
Además, se evaluará si existieron fallas humanas, problemas de visibilidad o deficiencias en los protocolos de operación aérea. Las autoridades señalaron que la investigación puede demandar varios meses y que se difundirá información oficial a medida que avancen las pericias.
El choque entre helicópteros volvió a poner en foco los riesgos asociados a la aviación ligera y a los vuelos en espacios aéreos compartidos, especialmente cerca de aeropuertos de baja intensidad operativa. Especialistas señalan que la coordinación entre pilotos y el cumplimiento estricto de las normas de navegación son claves para prevenir este tipo de incidentes.
Mientras continúan las tareas de investigación y limpieza en la zona del accidente, las autoridades locales pidieron a la población evitar el área afectada y mantenerse informada a través de los canales oficiales. El trágico episodio dejó una víctima fatal y renovó el debate sobre las medidas de seguridad en la aviación civil en Estados Unidos.