Quien es la científica rosarina investigada por un robo en un laboratorio de Brasil
Se trata de Soledad Palameta Miller, una biotecnóloga egresada de la UNR con un destacado doctorado en el país vecino. Está acusada de sustraer material biológico sensible, incluyendo cepas de gripe A, de un laboratorio de alta seguridad.
Investigadores de la Unicamp notaron el faltante de muestras en el Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada.
Una investigación que combina el rigor científico con el despliegue policial mantiene en vilo a la comunidad académica regional. Soledad Palameta Miller, una científica argentina de 36 años oriunda de Rosario, se encuentra en el centro de una causa judicial en Brasil tras ser acusada de sustraer material biológico de un laboratorio de virología de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).
La profesional, que cuenta con una trayectoria de excelencia en el ámbito de la biotecnología, fue detenida el pasado lunes por la Policía Federal brasileña y recuperó su libertad de manera provisoria el miércoles. Sin embargo, sobre ella pesan cargos graves: robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado, en abierta violación a las normas de bioseguridad.
Una investigación que combina el rigor científico con el despliegue policial mantiene en vilo a la comunidad académica regional.
El hallazgo y la acusación
El caso comenzó a gestarse el pasado 13 de febrero, cuando investigadores de la Unicamp notaron el faltante de muestras en el Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada. Según trascendió, el material sustraído se encontraba en un área de bioseguridad nivel 3, un espacio reservado para agentes capaces de causar enfermedades graves.
Entre los patógenos señalados por medios locales como O Globo y G1, figurarían cepas de H1N1 y H3N2 (responsables de la gripe A), además de virus porcinos y otros de interés veterinario. Tras los allanamientos, parte de estas muestras fueron halladas en congeladores de la Facultad de Ingeniería de Alimentos —donde la profesional también trabajaba—, mientras que otros indicios sugerían el descarte de material en contenedores de basura convencionales.
A pesar de la contundencia de los cargos iniciales, la defensa de la rosarina sostiene una versión distinta. Argumentan que no existió un "robo" con fines espurios, sino que Palameta Miller estaba utilizando la infraestructura del Instituto de Biología para sus investigaciones personales ante la falta de un espacio propio adecuado.
'El argumento de su defensa fue que no había material de robo y que la investigadora estaba usando el laboratorio por no tener una estructura propia', señalaron fuentes cercanas al caso en diálogo con medios regionales. La policía también investiga a su esposo, Michael Edward Miller.
Palameta Miller no es una desconocida en el mundo académico.
Perfil de una científica de élite
Palameta Miller no es una desconocida en el mundo académico. Se graduó como licenciada en Biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y luego se radicó en Brasil, donde obtuvo un doctorado en Ciencias en la propia Unicamp. Su carrera incluye estancias postdoctorales y liderazgos en proyectos de vigilancia epidemiológica y desarrollo de vacunas veterinarias bajo el concepto de "Una Salud".
Por el momento, la Justicia Federal brasileña ha impuesto restricciones severas: la científica tiene prohibido el ingreso a la universidad y no puede abandonar el país mientras la investigación siga su curso. Las autoridades universitarias, por su parte, confirmaron que no se detectó contaminación externa ni riesgos para la población tras la recuperación de las muestras.
El caso reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en el manejo de material sensible y el complejo equilibrio entre la libertad de investigación y los estrictos marcos legales de bioseguridad internacional.