En Unicamp

Quien es la científica rosarina investigada por un robo en un laboratorio de Brasil

Se trata de Soledad Palameta Miller, una biotecnóloga egresada de la UNR con un destacado doctorado en el país vecino. Está acusada de sustraer material biológico sensible, incluyendo cepas de gripe A, de un laboratorio de alta seguridad.