Catorce sujetos ingresaron a una concesionaria de Brasil y se llevaron 12 motos en minutos

El hecho sucedió en la madrugada del pasado martes 13 de enero de 2026, en una concesionaria de Itajaí, Brasil. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto del ataque.
Luego de romper a piedrazos los vidrios del comercio ubicado en el municipio de Itajaí, en Santa Catarina, el grupo de delincuentes encapuchados tomaron las motocicletas y emprendieron la huida.
Según se puede observar en las imágenes, los delincuentes lanzaron piedras contra el ventanal delantero del establecimiento, lograron entrar al taller, encender los motores y huir en caravana. Sin embargo, lo que comenzó como un escape coordinado terminó en una persecución por varias ciudades y zonas boscosas, dejando un saldo de siete detenidos y la recuperación total del botín.
Entre el desorden de las motocicletas esparcidas, uno de los ladrones quedó atrapado brevemente mientras intentaba maniobrar una de las motos para salir del local. Este hecho retrasó la huida y el sonido de la alarma fue clave para que la policía iniciara el operativo de búsqueda casi de inmediato.
En ese sentido, la fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que se extendió desde Itajaí hasta los municipios vecinos de Camboriú y Balneario Camboriú. Los sospechosos intentaron esconderse en áreas de maleza y zonas boscosas para evitar ser detectados por las patrullas, pero tras varias horas de búsqueda, los agentes lograron arrestar a siete personas.
Asimismo, los agentes policiales informaron que entre los involucrados había tanto adultos como adolescentes, lo que resalta la participación de menores en este tipo de delitos organizados.
Por otra parte, la policía encontró a un uno de los malvivientes, un joven de 18 años, tirado en una avenida principal con heridas graves. Al parecer, en medio del escape sufrió un accidente que le provocó fracturas de tibia y peroné.
El sospechoso tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital local, donde fue operado bajo custodia policial, convirtiéndose en uno de los primeros detenidos oficiales del caso.
En tanto, los delincuentes que no fueron atrapados optaron por abandonar las motocicletas en la vía pública y en medio del bosque para facilitar su huida a pie. Al final del operativo, la policía logró recuperar las 12 motocicletas robadas.