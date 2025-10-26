Catherine Connolly fue electa presidenta de Irlanda

Connolly ganó por amplia diferencia este sábado, en unos comicios que consolidan su perfil como referente del progresismo irlandés. Su única contrincante era Heather Humphreys, del conservador partido Fine Gael, quien reconoció su derrota en las primeras horas del escrutinio.
La nueva presidenta electa es independiente, pero tiene una larga trayectoria en el Parlamento y en el ámbito de los derechos humanos. Según medios irlandeses, su triunfo se explica por el desgaste de los partidos tradicionales y su identificación con una agenda social más comprometida.
Connolly será la décima presidenta de Irlanda y sucederá a Michael D. Higgins, del Partido Laborista, quien ejerció el cargo durante dos mandatos consecutivos marcados por un tono más activo en política internacional.
Continuidad o conflicto
Sus seguidores celebran la posibilidad de que mantenga el perfil reivindicativo de Higgins, quien rompió con la histórica neutralidad del cargo en temas sensibles. Connolly, en ese sentido, ya ha dejado frases que generan divisiones dentro y fuera de Irlanda.
Connolly sucederá a Michael D. Higgins, quien también desafió la neutralidad presidencial. Foto: Reuters
En varias ocasiones denunció el rol de Estados Unidos en la guerra en Gaza, asegurando que el dinero estadounidense había “financiado el genocidio” y criticando la pasividad de Europa. Incluso fue más allá al declarar que Hamás “forma parte del tejido social palestino”, lo que le valió múltiples cuestionamientos.
Sus detractores temen que estas posiciones generen crisis diplomáticas o roces constitucionales con otros poderes del Estado.
La nueva presidenta es una figura clave del progresismo irlandés, con una agenda disruptiva. Foto: Reuters
Una nueva etapa para Irlanda
Con este resultado, Irlanda se prepara para una transición presidencial con fuerte impacto simbólico. Si bien el rol del presidente es principalmente ceremonial, Connolly podría impulsar un perfil más activo, especialmente en derechos humanos y política exterior, temas que marcaron su campaña.
Desde su entorno adelantaron que mantendrá “una línea coherente con sus convicciones” y no evitará posicionarse “cuando lo amerite la dignidad humana”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.