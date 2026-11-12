El Partido Demócrata de Estados Unidos consiguió una histórica victoria electoral en Mississippi, uno de los estados tradicionalmente más conservadores del país, donde Scott Colom derrotó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith y le arrebató una banca al partido del presidente Donald Trump, un resultado que fortalece la mayoría opositora en el Senado.
Tras más de cuatro décadas, un demócrata volvió a imponerse en las elecciones de Misisipi
Con el 49,2% de los votos, Scott Colom desplazó a la candidata respaldada por la Casa Blanca en un bastión tradicionalmente conservador. La senadora saliente reconoció la derrota tras el escrutinio de los sufragios provisionales.
Colom, un fiscal de 43 años, se convirtió en el primer afroamericano elegido senador por Mississippi desde el período de Reconstrucción posterior a la Guerra Civil estadounidense, hace más de 140 años, y logró un triunfo que los demócratas no conseguían en ese estado desde 1982.
Según las proyecciones difundidas este jueves en los Estados Unidos por la agencia Associated Press, el candidato demócrata obtuvo aproximadamente el 49,2% de los votos frente al 48,7% de Hyde-Smith, una diferencia de poco más de 4.600 sufragios, después de varios días de escrutinio de votos por correo y provisionales.
"Todo lo que hice fue tener el coraje de imaginar una noche como esta. Tuve el coraje de creer en Mississippi", expresó Colom ante cientos de simpatizantes reunidos en el Tougaloo College, al celebrar su victoria electoral.
Duro revés para Donald Trump
El resultado representa un golpe político para Trump, quien había viajado a Mississippi durante los últimos días de la campaña para respaldar a Hyde-Smith, en un estado que había ganado por más de 20 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.
La victoria de Colom también consolida el avance de los demócratas en las elecciones legislativas de medio término, que les permitieron recuperar el control del Senado y ampliar su representación en estados históricamente dominados por los republicanos.
Con el triunfo en Mississippi, el bloque demócrata alcanzaría al menos 55 bancas en la próxima composición del Senado, mientras continúa pendiente la definición de la elección en Alaska.
Propuestas centradas en la economía
Durante su campaña, Colom concentró sus propuestas en el costo de vida, los precios de los alimentos, la atención sanitaria y las dificultades económicas de los trabajadores y productores rurales.
También cuestionó las consecuencias de las políticas comerciales de Trump y el impacto de la guerra con Irán sobre el precio de los combustibles, aunque evitó centrar sus críticas en los votantes republicanos.
"Merecen un senador que los escuche, que realmente se preocupe por lo que piensan y por lo que están atravesando", había afirmado Colom durante la campaña electoral.
La senadora derrotada, de 67 años, quien ocupaba la banca desde 2018, reconoció el resultado y felicitó públicamente a su adversario después de que las proyecciones confirmaran la victoria demócrata.
"Aunque este no es el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi", expresó Hyde-Smith en un comunicado.
Dimensión histórica y derechos civiles
El resultado también tiene una importante dimensión histórica en un estado marcado por la segregación racial y las luchas por los derechos civiles, donde la población afroamericana representa cerca del 40% de los habitantes.
Los antecedentes de senadores afroamericanos por Mississippi se remontan a Hiram Revels, elegido en 1870, y Blanche Bruce, quien llegó al Senado en 1875, durante la etapa de Reconstrucción posterior a la abolición de la esclavitud.
Colom reivindicó durante su campaña el legado de Medgar Evers, dirigente de los derechos civiles asesinado en 1963, y destacó la importancia de ampliar la participación política de las comunidades históricamente marginadas.
"Tuve el coraje de entender que podemos demostrarle al país que Mississippi importa", afirmó el senador electo durante su discurso de celebración.
El avance demócrata en el sur
La victoria fue celebrada por dirigentes demócratas de todo Estados Unidos, que consideran el resultado una señal de que el partido puede ampliar su presencia electoral en los estados del sur, donde los republicanos mantuvieron durante décadas un predominio político.
De todos modos, los resultados todavía deben atravesar los procedimientos formales de certificación electoral, aunque Hyde-Smith ya reconoció su derrota.