Estados Unidos

Tras más de cuatro décadas, un demócrata volvió a imponerse en las elecciones de Misisipi

Con el 49,2% de los votos, Scott Colom desplazó a la candidata respaldada por la Casa Blanca en un bastión tradicionalmente conservador. La senadora saliente reconoció la derrota tras el escrutinio de los sufragios provisionales.