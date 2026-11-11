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Murió Alexandr Dárichev, el embajador de Rusia en Estados Unidos

El funcionario de 66 años falleció este miércoles en Washington. Contaba con una extensa trayectoria en la Cancillería rusa y había asumido el cargo en 2025.

Murió Alexandr Dárichev, el embajador de Rusia en Estados Unidos.Murió Alexandr Dárichev, el embajador de Rusia en Estados Unidos.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa confirmó este miércoles la muerte repentina de Alexandr Dárichev, quien se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de su país ante los Estados Unidos. El diplomático, de 66 años, falleció en la ciudad de Washington, provocando hondo pesar en los círculos políticos e internacionales.

Contaba con una extensa trayectoria en la Cancillería rusa y había asumido el cargo en 2025.Contaba con una extensa trayectoria en la Cancillería rusa y había asumido el cargo en 2025.

Una extensa carrera en la diplomacia internacional

Nacido el 14 de mayo de 1960 en Hungría en el seno de una familia de diplomáticos, Dárichev se graduó en Historia en la Universidad Estatal de Moscú en 1983. Tras desempeñarse como becario en el Instituto de Estudios Estadounidenses y Canadienses de la Academia de Ciencias Soviética, se incorporó formalmente al Ministerio de Exteriores ruso en 1992, luego de la disolución de la Unión Soviética.

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A lo largo de más de tres décadas de trabajo en la función pública, construyó una sólida reputación como especialista en política norteamericana. Ocupó el rol de subdirector del Departamento de América del Norte en la cancillería de su país y encabezó la misión diplomática rusa en Canadá durante un extenso período, además de haber cumplido funciones previas en la sede diplomática de Washington.

El funcionario de 66 años falleció este miércoles en Washington.El funcionario de 66 años falleció este miércoles en Washington.

Su designación en Washington y el pesar oficial

En marzo de 2025, en el marco de un proceso de reacercamiento bilateral entre Moscú y Washington tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Dárichev fue designado al frente de la embajada rusa en la capital estadounidense, cubriendo un puesto vacante desde finales de 2024.

Desde la Cancillería rusa destacaron su figura a través de un comunicado oficial, calificándolo como “un diplomático excepcional, un líder experimentado, un buen amigo y un mentor”. En el texto resaltaron además que el funcionario desempeñó un papel fundamental en una de las áreas más sensibles y complejas de la política exterior de Rusia.

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