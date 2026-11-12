#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tensión en la frontera

Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no frena el avance de caravanas migrantes

Tras la derrota republicana en las elecciones legislativas, el mandatario estadounidense advirtió en sus redes sociales que se forman contingentes hacia Estados Unidos y presionó al gobierno vecino con represalias comerciales inmediatas.

Trump amenazó con duplicar los aranceles a México. Foto: Reuters.Trump amenazó con duplicar los aranceles a México. Foto: Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene las caravanas de migrantes que, según afirmó, se dirigen hacia la frontera estadounidense.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que, tras la derrota republicana en las recientes elecciones legislativas, se están formando "enormes caravanas" que han comenzado su recorrido por territorio mexicano con destino a Estados Unidos .

Mirá tambiénEstados Unidos: la Cámara de Representantes archivó el pedido de juicio político contra el secretario de Defensa

Trump afirmó que las caravanas están integradas por personas que "varios países no quieren" y reiteró que su Administración no permitirá su ingreso. "¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió.

US President Donald Trump speaks near a seal of the Department of Veterans Affairs during a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia, US, November 11, 2026. REUTERS/Kylie CooperEl mandatario presionó al gobierno vecino con represalias comerciales inmediatas. Foto: Reuters.

Comercio y política migratoria

El republicano volvió así a vincular la política comercial con el control migratorio, una estrategia que ya empleó durante su primer mandato para presionar a México a reforzar la vigilancia de sus fronteras y contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Por el momento, el Gobierno mexicano no había reaccionado públicamente a las nuevas amenazas del mandatario estadounidense. Entretanto, la migración vuelve a situarse en el centro de la agenda política bilateral y del debate interno en Estados Unidos tras las elecciones intermedias.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Donald Trump
Estados Unidos
México

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro