El “huésped del infierno”

Es viral: un gamer chino vivió dos años en un hotel y dejó la habitación sepultada en basura

Ocurrió en un hotel temático para gamers de Changchun, en el noreste de China. Tras una estadía de más de dos años, el huésped dejó el cuarto cubierto de basura y el personal tardó tres días en limpiarlo; además, habría quedado una deuda por noches impagas.