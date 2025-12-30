Es viral: un gamer chino vivió dos años en un hotel y dejó la habitación sepultada en basura

Lo que parecía una estadía larga y silenciosa terminó en escándalo: un hombre dejó en condiciones deplorables la habitación de un hotel orientado a eSports en Changchun (provincia de Jilin), en China, luego de permanecer allí por más de dos años.
Ocurrió en un hotel temático para gamers de Changchun, en el noreste de China. Tras una estadía de más de dos años, el huésped dejó el cuarto cubierto de basura y el personal tardó tres días en limpiarlo; además, habría quedado una deuda por noches impagas.
Según relataron empleados, el huésped era un “gamer” que casi no salía del cuarto y durante todo ese tiempo evitó el ingreso del servicio de limpieza, por lo que la magnitud del problema recién se vio cuando finalmente hizo el check-out.
Las imágenes que circularon en redes muestran el lugar cubierto por restos de comida, envases y botellas, con residuos acumulados en altura y muebles casi tapados, en un registro que disparó miles de comentarios por el estado del cuarto.
El operativo de limpieza y desinfección demandó tres días de trabajo y, aun así, el hotel informó que quedaron daños visibles, por lo que la habitación necesitará reformas antes de volver a ofrecerse a otros clientes.
Además del impacto por la suciedad, los reportes señalan que el huésped habría dejado una deuda equivalente a más de 10 días de alojamiento impagos, un dato que sumó polémica a una historia que se viralizó por el componente extremo de aislamiento y descuido.