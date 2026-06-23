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Ofrecerán taxis y hoteles a pasajeros afectados

Por una falla informática, suspendieron el servicio de trenes en Alemania

La compañía ferroviaria Deustche Bahn informó que desconoce la causa del problema, que afectó el sistema de radio digital y obligó a detener todos los trenes.

El GSM es la principal herramienta de comunicación entre maquinistas y centros de control.El GSM es la principal herramienta de comunicación entre maquinistas y centros de control.
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Debido a graves problemas en el sistema de radiocomunicación ferroviaria, la empresa estatal Deutsche Bahn suspendió el tráfico de trenes en todo el territorio nacional este martes (23.06.2026).

An display informs passengers that German rail operator Deutsche Bahn had cancelled trains in Germany following a nationwide train radio outage, at the main train station in Munich, Germany, June 23, 2026. Information reads "nationwide train radio outage: all train service is currently suspended. In the Munich metropolitan area, please use MVG public transportation whenever possible!". REUTERS/Christine UyanikEl fallo afectó el sistema de radio digital GSM-R.

La compañía indicó que los trenes están siendo retenidos temporalmente en puntos adecuados hasta que pueda garantizarse una continuación segura del viaje.

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El fallo afectó el sistema de radio digital GSM-R usado para las operaciones y comunicaciones ferroviarias en toda la red de Deutsche Bahn.

El GSM es la principal herramienta de comunicación entre los maquinistas y los centros de control de tráfico.

Ofrecerán taxis y hoteles a pasajeros afectados

"Nuestros técnicos están trabajando sin descanso para resolver el problema", declaró Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn declaró a medianoche, una hora y media después de anunciar el problema, que se había identificado la causa, pero no especificó cuál era. Tampoco especificó cuánto tiempo podría tardar ni cuántos trenes o pasajeros se vieron afectados.

Information screens advise passengers not to enter trains at platforms of the main train station in Munich, Germany, June 23, 2026, following a nationwide train radio outage of the German rail operator Deutsche Bahn. Information reads "Please do not board—IT outage—no train service nationwide. We are working with high pressure to resolve the issue". REUTERS/Christine UyanikLa compañía indicó que ofrecería vales de taxi y hotel a los pasajeros.

La compañía indicó que ofrecería vales de taxi y hotel a los pasajeros y, en la medida de lo posible, pondría a su disposición trenes en las estaciones para que pudieran viajar.

"DB pide disculpas a los pasajeros por la situación", declaró la compañía.

Sistema GSM-R se implementó en toda Europa hace 26 años

GSM-R, acrónimo de Sistema Global para Comunicaciones Móviles – Ferrocarril, ofrece los servicios de voz y datos necesarios para la operación ferroviaria, incluyendo la comunicación entre maquinistas y centros de control.

Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, se implementó en toda Europa en el año 2000 como estándar común para las operaciones ferroviarias.

En raras ocasiones, el sistema ferroviario alemán ha suspendido la totalidad o la mayor parte de sus trenes, pero debido a tormentas y no a problemas técnicos.

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