Debido a graves problemas en el sistema de radiocomunicación ferroviaria, la empresa estatal Deutsche Bahn suspendió el tráfico de trenes en todo el territorio nacional este martes (23.06.2026).
Por una falla informática, suspendieron el servicio de trenes en Alemania
La compañía ferroviaria Deustche Bahn informó que desconoce la causa del problema, que afectó el sistema de radio digital y obligó a detener todos los trenes.
La compañía indicó que los trenes están siendo retenidos temporalmente en puntos adecuados hasta que pueda garantizarse una continuación segura del viaje.
El fallo afectó el sistema de radio digital GSM-R usado para las operaciones y comunicaciones ferroviarias en toda la red de Deutsche Bahn.
El GSM es la principal herramienta de comunicación entre los maquinistas y los centros de control de tráfico.
Ofrecerán taxis y hoteles a pasajeros afectados
"Nuestros técnicos están trabajando sin descanso para resolver el problema", declaró Deutsche Bahn.
Deutsche Bahn declaró a medianoche, una hora y media después de anunciar el problema, que se había identificado la causa, pero no especificó cuál era. Tampoco especificó cuánto tiempo podría tardar ni cuántos trenes o pasajeros se vieron afectados.
La compañía indicó que ofrecería vales de taxi y hotel a los pasajeros y, en la medida de lo posible, pondría a su disposición trenes en las estaciones para que pudieran viajar.
"DB pide disculpas a los pasajeros por la situación", declaró la compañía.
Sistema GSM-R se implementó en toda Europa hace 26 años
GSM-R, acrónimo de Sistema Global para Comunicaciones Móviles – Ferrocarril, ofrece los servicios de voz y datos necesarios para la operación ferroviaria, incluyendo la comunicación entre maquinistas y centros de control.
Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, se implementó en toda Europa en el año 2000 como estándar común para las operaciones ferroviarias.
En raras ocasiones, el sistema ferroviario alemán ha suspendido la totalidad o la mayor parte de sus trenes, pero debido a tormentas y no a problemas técnicos.