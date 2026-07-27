De acá a lo que resta del año, son 25 los territorios alrededor del mundo que se verán afectados por elecciones de carácter nacional, sea para los poderes ejecutivos o legislativos.
El segundo semestre de 2026 estará marcado por elecciones de peso en el mundo
Estados Unidos, Brasil e Israel son sólo algunos de los países que irán a las urnas en los meses finales del año.
Dentro del extenso lote, hay una serie de países determinantes en la estructura geopolítica que pueden ver alterado su futuro en los próximos meses. La lista de destacados puede incluir a Estados Unidos, Brasil, Francia e Israel.
No es para menos observar que el peso de figuras centrales de las discusiones de los últimos años, como lo son en estos ejemplos Donald Trump, Lula da Silva, Emmanuel Macron o Benjamin Netanyahu, vean parte de su poder en riesgo.
La segunda parte de la gestión Trump en juego
Estados Unidos celebrará sus elecciones intermedias el martes 3 de noviembre, donde se renovará gran parte del poder legislativo e institucional del país.
La Cámara de Representantes se renueva en su totalidad y se eligen 435 escaños por un mandato de dos años. Caso diferente el del Senado, donde se renuevan 35 escaños de los 100 del Senado (33 elecciones regulares más 2 elecciones especiales para cubrir vacantes) para un período de seis años.
En simultáneo, hay 36 estados que definen gobernador: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin y Wyoming.
De cara a las expectativas, la mayoría republicana actual en la Cámara Baja es extremadamente ajustada. A los demócratas solo les bastaría un saldo neto a favor de 3 a 4 escaños para tomar el control del recinto. El desgaste del partido oficialista e inquietudes económicas posicionan a los demócratas con altas posibilidades de recuperar la Cámara.
En el Senado, los republicanos defienden más escaños en este ciclo, pero en estados tradicionalmente favorables. Para dar vuelta esta cámara, los demócratas necesitarían ganar cuatro escaños netos en contiendas muy reñidas. La expectativa predominante es que los republicanos logren retener la mayoría senatorial o mantengan un margen muy ajustado.
Uno de los principales dramas para la gestión Trump sería el presupuesto federal y techo de la deuda. Con una Cámara opositora, se volverá obligatorio el acuerdo bipartidista para financiar al gobierno y elevar el límite de deuda nacional.
Además, existe el riesgo para la Casa Rosada de que si la oposición toma el control de la Cámara de Representantes, los comités pasarán a manos demócratas, reactivando la capacidad de emitir citaciones, investigar al Gabinete y fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, mientras el Partido Republicano mantenga el control del Senado, conservará la facultad de ratificar jueces federales y nombramientos del Gabinete presentados por el gobierno.
Lula y su “aguante” en la región
Brasil tendrá una de las últimas elecciones de la región en el año y posiblemente una de las más relevantes. Luiz Inácio Lula da Silva buscará a sus 80 años renovar el mandato con Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair, como principal opositor.
Los brasileños irán a las urnas el 4 de octubre con una más que posible segunda vuelta entre los dos candidatos nombrados anteriormente el 25 del mismo mes.
Lula aparenta ser el último en pie de una corriente ideológica que sólo posee en Sudamérica a Yamandú Orsi de Uruguay como un posible aliado. El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, la ya vigente gestión de Kast en Chile y el redireccionamiento de Venezuela comenzaron a inclinar el subcontinente hacia la derecha.
A pesar de sostener las periódicas reuniones y proyectos del Mercosur y avanzar con el esperado acuerdo junto a la Unión Europea, países como Argentina comienzan a desligarse en materia de defensa, con un firme acercamiento, en este ejemplo, a Estados Unidos.
La lista completa de elecciones que quedan
Agosto
- 13 de agosto: Zambia, presidente y parlamento
- 23 de agosto: Kazajistán, parlamento
- 29 de agosto: Islandia, referéndum
- 30 de agosto: Haití, presidente (primera vuelta) y parlamento
Septiembre
- 13 de septiembre: Suecia, parlamento
- 18-20 de septiembre: Rusia, parlamento
- 23 de septiembre: Marruecos, parlamento
- 27 de septiembre: Santo Tomé y Príncipe, parlamento, y Suiza, referéndum
Octubre
- 3 de octubre: Letonia, parlamento
- 4 de octubre: Bosnia y Herzegovina, presidencia y parlamento, y Brasil, presidente (1.ª vuelta) y parlamento
- 9-10 de octubre: República Checa, Senado
- 27 de octubre: Israel, parlamento
Noviembre
- 3 de noviembre: Estados Unidos, Senado (un tercio) y Cámara de Representantes
- 7 de noviembre: Nueva Zelanda, parlamento
- 8 de noviembre: Bulgaria, presidente
- 15 de noviembre: Cabo Verde, presidente
- 28 de noviembre: Palestina, parlamento
- 29 de noviembre: Suiza, referéndum
Diciembre
- 5 de diciembre: Gambia, presidente
- 6 de diciembre: Guinea-Bisáu, presidente y parlamento
- 22 de diciembre: Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur, presidente y parlamento