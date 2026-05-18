Una turista de Tamil Nadu falleció tras quedar atrapada en una pelea entre dos elefantes en cautiverio en el popular campamento de elefantes de Dubare, cerca de Kushalnagar, en el distrito de Kodagu (India), el lunes 18 de mayo de 2026. Esto llevó al gobierno estatal a iniciar una revisión de seguridad y a considerar regulaciones más estrictas para los visitantes que interactúan con elefantes.
Murió una turista tras quedar atrapada en una pelea de elefantes en el santuario de Dubare
El ministro de Bosques de Karnataka, Eshwar Khandre, ordena una revisión de seguridad y pidió que se restrinja el acceso de visitantes a las zonas donde se encuentran los elefantes.
La víctima, identificada como Joysi, de 33 años, estaba observando cómo bañaban a los elefantes en el río Cauvery cuando ocurrió el incidente en el campamento, una de las principales atracciones turísticas de Kodagu que alberga varios elefantes en cautiverio.
Según las autoridades, los elefantes cautivos Kanjan y Marthanda se enzarzaron en una pelea durante un baño en el campamento. A pesar de los esfuerzos de los cuidadores por controlar la situación, Kanjan supuestamente embistió a Marthanda, provocando que esta perdiera el equilibrio y se desplomara.
Joysi, que se encontraba cerca observando la escena, quedó atrapada bajo el elefante y murió.
Las imágenes de vídeo del incidente muestran al marido de la víctima, Joel, y a un niño, que se encontraban cerca de ella en el momento del accidente, saliendo ilesos.
Sin embargo, a pesar de intentar ayudarla, no pudo rescatarla, ya que el elefante la había aplastado, mientras que Kanjan continuó atacando a Marthanda repetidamente, sin darle oportunidad a é ni a nadie más de acudir en su auxilio.
Posteriormente, la situación se controló después de que otros mahouts y kavadis se apresuraran a calmar a los elefantes.
El incidente provocó pánico entre los visitantes del campamento, quienes huyeron en busca de refugio tras el enfrentamiento.
El campamento atrae turistas durante todo el año.
Khandre expresa sus condolencias por el fallecimiento
Mientras tanto, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar B. Khandre, expresó su pesar por la muerte y calificó el incidente de "impactante".
“Las autoridades me informaron de que la mujer estaba observando cómo bañaban a los elefantes cerca del río cuando ocurrió el accidente”, dijo el ministro al tiempo que ofrecía sus condolencias a la familia afectada.
En un comunicado, el Sr. Khandre calificó el incidente de tragedia imprevista y dijo que se había ordenado una investigación detallada para determinar las circunstancias que llevaron al accidente y prevenir incidentes similares en el futuro.
Restricciones a las actividades de contacto cercano
La muerte de la turista también ha llevado al gobierno a adoptar medidas de seguridad más estrictas en los campamentos de elefantes y los centros de turismo de vida silvestre.
Tras señalar que el comportamiento animal puede ser impredecible incluso entre elefantes entrenados o en cautiverio, el Ministro ordenó a los funcionarios que examinaran las restricciones a las actividades turísticas que implican contacto cercano.
Estas incluyen tocar las trompas de los elefantes, posar para fotografías junto a ellos, participar en baños de elefantes y alimentarlos con panela, plátanos u otros alimentos.
También se espera que el gobierno establezca protocolos más estrictos que exijan a los turistas mantener una distancia prescrita de los elefantes y otros animales salvajes en los campamentos y las instalaciones turísticas.