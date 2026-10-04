El 4 de octubre de 1926, El Litoral llevaba a sus lectores santafesinos una amplia selección de noticias internacionales mediante su servicio de información telegráfica. La edición, correspondiente al Año IX, número 2481, tenía 14 páginas y señalaba que la información del exterior llegaba a través de la Agencia “Austral” y de los corresponsales del diario.
4 de octubre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
Las noticias internacionales de la época reflejaban un escenario convulsionado por reclamos obreros, crisis institucionales y disputas territoriales. Un repaso por las páginas históricas del diario muestra cómo los cables telegráficos acercaban los grandes sucesos del mundo a la comunidad de Santa Fe.
Entre las noticias que ocupaban la edición aparecían los acontecimientos políticos y sociales de Europa, los conflictos de México, las tensiones entre Chile y Perú por Tacna y Arica, información deportiva y distintos episodios registrados en América y otras regiones del mundo.
Pancho Villa, todavía presente en las noticias de México
A más de cuatro años de la muerte de Pancho Villa, su figura seguía formando parte de la actualidad mexicana que llegaba a Santa Fe. La edición del 4 de octubre de 1926 publicó una información procedente de México vinculada con quien el diario identificaba como el hombre que había matado al célebre revolucionario.
Según el periódico, Jesús Salas Barraza, presentado como miembro del Congreso Nacional y “matador de Pancho Villa”, había rechazado una propuesta de 50.000 dólares realizada por un ciudadano estadounidense para emprender durante dos meses una gira por teatros de Estados Unidos y exhibirse como quien había dado muerte al conocido personaje mexicano.
La información había sido publicada originalmente por el diario Excelsior.
La presencia de Villa en aquella edición no se limitaba a la evocación de su muerte. En la misma página internacional, El Litoral informaba sobre las luchas internas de México y sobre una movilización de tropas federales contra los yaquis.
El diario señalaba que 10.000 soldados habían sido movilizados para avanzar hacia el Valle del Río Yaqui, en el marco de una rebelión. El despacho indicaba que el ataque estaba previsto para comenzar al día siguiente.
México aparecía así ante los lectores santafesinos como uno de los escenarios de mayor conflictividad del continente, mientras el nombre de Pancho Villa continuaba circulando en las noticias aun después de su desaparición.
Huelgas y conflictos entre trabajadores y empresas en Europa
Los conflictos laborales también tenían un lugar destacado en la información internacional. Desde Bruselas se informaba sobre una reunión del comité internacional de los mineros celebrada en Ostende y sobre la ayuda financiera destinada a los trabajadores británicos en huelga.
De acuerdo con aquel despacho, los fondos enviados a la sede central de los mineros británicos desde distintos países alcanzaban entonces 1.261.000 libras esterlinas.
En Londres, entretanto, se había iniciado una huelga de 2.000 obreros portuarios. La medida paralizó las tareas de carga y descarga en buques y muelles a raíz de una disputa relacionada con un nuevo reglamento laboral que impedía el ingreso de delegados de las organizaciones gremiales a los docks.
La situación era diferente en Noruega. Allí, la extensa huelga de los trabajadores de la industria papelera había terminado prácticamente el sábado anterior, después de seis semanas de conflicto. Los obreros habían aceptado regresar al trabajo a cambio de recurrir a mediadores para establecer un mecanismo de arbitraje nacional.
Italia, España y una Europa atravesada por tensiones políticas
Europa también ocupaba buena parte de la primera página internacional. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Austen Chamberlain, había regresado de una excursión por el Mediterráneo y, según el despacho publicado por El Litoral, se mostraba “encantado de Mussolini” después de entrevistarse con el primer ministro italiano en Liorna.
Mussolini, además, tenía previsto viajar a Perugia para presidir la inauguración de una nueva universidad destinada a estudiantes extranjeros. El programa incluía una conferencia en el ayuntamiento y un discurso ante los fascistas de Umbría.
La misma edición daba cuenta, en contraste, de una campaña antifascista que el barítono Titta Ruffo proyectaba desarrollar en Estados Unidos y Francia. El despacho vinculaba su postura con el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, ocurrido en 1924.
España también aparecía atravesada por incertidumbres. Informaciones llegadas a Francia indicaban que la Asamblea Nacional se disponía a reunirse en Madrid y que existía inquietud dentro del Ejército. Los viajeros citados por el diario afirmaban incluso que el general Miguel Primo de Rivera podría abandonar el gobierno cuando se convocara la Asamblea.
Otro despacho recogía las declaraciones del propio Primo de Rivera, quien había anunciado que en un mes estaría funcionando la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, una información atribuida al corresponsal del Daily Mail en Biarritz señalaba la posibilidad de que se declarara la ley marcial en Madrid y Barcelona debido a las tensiones entre el jefe del gobierno y sectores militares.
Deportes: tenis sudamericano y fútbol internacional
Las noticias deportivas también cruzaban el Atlántico. En La Coruña había desembarcado el resto de los integrantes del equipo de fútbol del Real Deportivo Español, que regresaba de una gira deportiva por América del Sur.
En Buenos Aires, mientras tanto, continuaba el VI Campeonato Sudamericano de Tennis. La jornada había incluido el partido de dobles entre argentinos y uruguayos que había sido suspendido el sábado debido al mal tiempo.
La pareja argentina integrada por Armando Zumelzú y Enrique Obarrio consiguió imponerse por 6-4, 8-6 y 14-12, resultado con el que Argentina obtuvo el triunfo en el match frente a Uruguay. También se enfrentaron brasileños y paraguayos en singles, con victoria de los primeros. Al cierre de la jornada, las posiciones indicadas por el diario eran: Brasil 3, Paraguay 0, Argentina 3 y Uruguay 0.
Las noticias americanas: Tacna y Arica y la situación de Centroamérica
La agenda continental incluía además la cuestión de Tacna y Arica, un conflicto que enfrentaba a Chile y Perú. Desde Washington, El Litoral informaba que el secretario de Estado estadounidense Frank Kellogg había iniciado conversaciones preliminares con los embajadores de ambos países para buscar nuevas bases de negociación.
El despacho señalaba que Kellogg había escuchado las posiciones de las dos partes con el objetivo de determinar qué nueva propuesta podía formularse.
Centroamérica también aparecía en el panorama diplomático. Desde Tegucigalpa se describía una nueva situación política regional a partir de las próximas elecciones presidenciales en El Salvador, la caída del presidente Adolfo Benjamín Chamorro en Nicaragua y la muerte del presidente José María Orellana en Guatemala.
Según la información publicada, se esperaba que ese escenario derivara en una etapa de paz y en el cumplimiento de los pactos firmados en Washington en 1923.
Italia, China, Grecia y otras noticias del mundo
La edición también reflejaba la amplitud de la información internacional disponible en aquel momento. Desde Asís llegaban detalles sobre las ceremonias por el aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, con la presencia del cardenal Merry del Val como delegado pontificio.
El gobierno italiano, además, había dispuesto que se izara la bandera nacional en la torre del Capitolio como parte de los homenajes.
Desde China se informaba sobre el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses, entre ellos dos mujeres, durante un ataque contra un grupo de misioneros en la provincia de Hunan. Otro despacho describía como sería la situación militar de Sun Chuan-fang.
En Grecia, el Consejo de Guerra había dictado sentencias por los acontecimientos del 9 de septiembre. Los coroneles Zerva y Dartiles fueron condenados a prisión perpetua y trabajos forzados, mientras otro acusado recibió una pena de tres años y los restantes fueron absueltos, según la información publicada por el diario.
También se registraba un fuerte terremoto detectado por el observatorio del profesor Bendandi, cuyo epicentro se calculaba a 660 millas de distancia.
Un mundo que llegaba a Santa Fe por cable
La edición del 4 de octubre de 1926 permite observar hasta qué punto los acontecimientos internacionales formaban parte de la información cotidiana de los santafesinos. En sus páginas convivían las noticias de México, Europa, China, Centroamérica, Estados Unidos y Sudamérica con información deportiva y política de distintas capitales.
Todo ese caudal llegaba bajo el encabezado “Información telegráfica del exterior, Capital Federal y provincias”, mediante el “servicio especial de la Agencia Austral y de nuestros corresponsales”.
Así, hace exactamente un siglo, los lectores de El Litoral podían conocer prácticamente en simultáneo las novedades que llegaban desde lugares tan distantes como Londres, Madrid, Roma, Washington, México, Pekín o Tegucigalpa.
El sistema de cables telegráficos acortaba las distancias y convertía a la edición santafesina del diario en una ventana cotidiana hacia un mundo marcado por conflictos políticos, huelgas, disputas internacionales, acontecimientos deportivos y transformaciones que todavía estaban definiendo el siglo XX.