Huelgas en Europa y el fantasma de Pancho Villa en México

4 de octubre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Las noticias internacionales de la época reflejaban un escenario convulsionado por reclamos obreros, crisis institucionales y disputas territoriales. Un repaso por las páginas históricas del diario muestra cómo los cables telegráficos acercaban los grandes sucesos del mundo a la comunidad de Santa Fe.