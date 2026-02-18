“Traen una persona de más”

Video: se enteró que iba a ser papá en pleno vuelo y el momento se volvió viral

Una mujer armó una sorpresa poco común para contarle a su esposo que estaba embarazada: habló con el capitán del avión y el piloto dio la noticia por altavoz en pleno vuelo rumbo a Cancún. El momento quedó grabado y se viralizó.