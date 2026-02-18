Video: se enteró que iba a ser papá en pleno vuelo y el momento se volvió viral

Hay sorpresas que no entran en una caja, y esta ocurrió a miles de metros de altura: un hombre se enteró de que iba a ser papá “de nuevo” mientras viajaba en avión, sin sospechar que el anuncio venía por los parlantes del avión.
Una mujer armó una sorpresa poco común para contarle a su esposo que estaba embarazada: habló con el capitán del avión y el piloto dio la noticia por altavoz en pleno vuelo rumbo a Cancún. El momento quedó grabado y se viralizó.
La autora del plan fue su esposa, que decidió no contarle el embarazo en tierra y preparó una escena inolvidable: se contactó con el capitán y le pidió que fuera él quien revelara la noticia durante el vuelo.
En pleno trayecto rumbo a Cancún, el piloto tomó el micrófono y anunció que uno de los pasajeros estaba a punto de agrandar la familia. La cabina se llenó de murmullos, risas y miradas curiosas hasta que la sorpresa encontró a su protagonista.
La reacción del hombre -entre shock, emoción y una sonrisa que lo dijo todo- desató aplausos y convirtió el momento en un video viral en redes, donde usuarios celebraron la ocurrencia y el clima de complicidad que se generó a bordo