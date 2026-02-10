Video

Emergencia en Colombia: las inundaciones ya dejan más de 120.000 damnificados en el norte del país

El desborde de los ríos y las lluvias torrenciales han sumergido a poblaciones enteras. El gobierno declaró el estado de desastre ante una crisis que no da tregua y que afecta principalmente a las comunidades más vulnerables de la región Caribe y el Chocó.