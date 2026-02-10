Emergencia en Colombia: las inundaciones ya dejan más de 120.000 damnificados en el norte del país
El desborde de los ríos y las lluvias torrenciales han sumergido a poblaciones enteras. El gobierno declaró el estado de desastre ante una crisis que no da tregua y que afecta principalmente a las comunidades más vulnerables de la región Caribe y el Chocó.
Una catástrofe natural de proporciones alarmantes golpea al norte de Colombia. Según los últimos reportes oficiales emitidos este martes 10 de febrero, la cifra de damnificados por las inundaciones ya supera las 120.000 personas. El agua, que no ha dejado de caer con intensidad desde el inicio del mes, ha provocado el desborde de los principales cauces, afectando severamente a los departamentos de Córdoba, Chocó y la región de La Mojana.
Córdoba: entre el Sinú y el San Jorge
El departamento de Córdoba se encuentra en una situación crítica. La fuerza de los ríos Sinú y San Jorge ha superado todas las defensas naturales y artificiales, anegando miles de hectáreas de cultivos y dejando a cientos de familias con el agua dentro de sus hogares. En ciudades como Montería y municipios ribereños, el nivel del agua ha obligado a evacuaciones de emergencia.
El mapa del desastre y el drama en el Chocó
Más allá de Córdoba, la tragedia se extiende al Chocó, donde el panorama es igual de desolador. En esta región, una de las más pobres del país, el agua ha alcanzado niveles históricos en los cascos urbanos, obligando a los habitantes a desplazarse en precarias embarcaciones. Las rutas de abastecimiento están cortadas, lo que ha generado ya una incipiente escasez de alimentos y medicinas.
Como ocurre ante cada crecida, el drama humano es la cara más amarga de esta crisis. Los damnificados denuncian la pérdida total de sus medios de subsistencia, principalmente cultivos de arroz y maíz, además de ganado menor.
"El río no avisó, simplemente entró y se llevó lo poco que teníamos", relató una vecina de la zona rural de Córdoba. A la pérdida de bienes materiales se suma el riesgo sanitario: el estancamiento de aguas y la falta de acceso a agua potable ya están provocando los primeros brotes de enfermedades en los refugios improvisados.
La respuesta oficial
El gobierno colombiano ha movilizado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ha declarado formalmente el estado de desastre para agilizar la llegada de recursos. El director de (UNGRD), Carlos Carrillo, brindó un balance crudo sobre la situación logística: "Estamos ante un evento climático que ha desbordado las capacidades locales. La declaración de Estado de Desastre nos permite mover recursos con la urgencia que la gente en Córdoba y el Chocó requiere. El objetivo inmediato es salvar vidas y garantizar que la asistencia humanitaria llegue a los puntos que hoy están incomunicados por vía terrestre", sentenció el funcionario.
Por su parte, el Gobernador de Córdoba hizo un llamado desesperado a la administración central para acelerar las obras de infraestructura que quedan pendientes año tras año. "No podemos seguir atendiendo emergencias con soluciones temporales. Córdoba necesita que los proyectos de control de inundaciones en la cuenca del Sinú y el San Jorge sean una prioridad nacional. Hoy tenemos a miles de campesinos que lo han perdido todo y una infraestructura vial que va a tardar meses en recuperarse", señaló el mandatario regional durante una recorrida por las zonas afectadas.