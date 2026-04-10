La investigación por el violento crimen ocurrido en el Centro Cultural La Despernada ha dado un giro decisivo. La Guardia Civil confirmó la detención del presunto autor del ataque que terminó con la vida de un menor de 13 años el pasado jueves por la tarde en Villanueva de la Cañada, Madrid.
España: un joven mató a puñaladas a un niño de 13 años en una biblioteca
La Guardia Civil capturó al joven de 19 años que atacó por la espalda a la víctima. El agresor ya fue puesto a disposición judicial.
Si bien el cuerpo policial no ha brindado detalles específicos sobre las circunstancias del arresto, el sospechoso ya se encuentra bajo custodia.
El detenido es un joven de 19 años que, según las primeras pericias y testimonios de su entorno, padece un trastorno del espectro autista (TEA). El ataque, que se produjo alrededor de las 20:00 horas ante la mirada de otros usuarios de la biblioteca, ha generado una profunda conmoción en la comunidad debido a la vulnerabilidad de la víctima y la brutalidad del hecho.
Un ataque por la espalda sin mediar palabra
Los nuevos datos de la investigación precisan que la víctima tenía 13 años, y no 17 como se informó inicialmente. El menor se encontraba en el interior del centro cultural cuando el agresor ingresó y, presuntamente, lo apuñaló por la espalda de forma sorpresiva.
Las heridas infligidas con el arma blanca se localizaron en zonas vitales como el tórax, el cuello y la espalda. Pese a que los servicios de emergencia del Summa 112 lograron estabilizarlo y trasladarlo en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, la gravedad de las lesiones resultó irreversible y el niño falleció poco después de su ingreso al centro sanitario.
La situación del detenido
La Guardia Civil mantiene hermetismo sobre el lugar de la captura, aunque se sabe que el operativo se activó de forma inmediata tras el crimen. El joven de 19 años ya había estado involucrado en incidentes previos relacionados con el uso de objetos cortantes, lo que facilitó su identificación por parte de los agentes locales.
Ahora, la justicia deberá determinar el grado de imputabilidad del atacante, considerando su condición de salud mental. Se espera que en las próximas horas se le realice una evaluación psiquiátrica forense para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del asesinato.
Mientras la investigación avanza, Villanueva de la Cañada se prepara para una jornada de luto. El Ayuntamiento mantuvo la convocatoria a un minuto de silencio en señal de respeto a la familia del menor fallecido y como muestra de repulsa ante este acto de violencia sin precedentes en la localidad.
El Centro Cultural La Despernada, un punto de encuentro habitual para estudiantes y familias del municipio madrileño, permanece cerrado al público mientras se completan las diligencias judiciales y los peritajes en la escena del crimen.