Donald Trump insiste con el concepto de un tercer mandato, prohibido por la Constitución
El 45° y 47° presidente ha publicado oficialmente imágenes y memes en las cuáles se observan gorras con su apellido y el 2028 a modo de campaña burlesca contra los demócratas en pleno cierre del gobierno.
Trump y las gorras de 2028, en plena disputa con los líderes opositores de ambas cámaras del Congreso. Crédito: Truth Social
Sin perder su esencia, Donald Trump ha “lanzado” su campaña para el 2028 en medio de burlas a los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, mientras continúa la disputa por el “shutdown” o cierre del gobierno ante el freno del presupuesto.
El presidente estadounidense ha publicado a finales de septiembre imágenes donde se lo observa junto al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ambos demócratas, y una importante cantidad de gorras “TRUMP 2028” en su despacho.
el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Crédito: Truth Social
Este artículo no es una novedad. Cientos de miles de seguidores trumpistas ya la han usado y la Trump Store ya la ofrece a unos 50 dólares. “¡El futuro se ve brillante! Redefine las reglas con la gorra de copa alta Trump 2028”, indica la descripción del sitio web, siendo este un punto clave.
La gorra de 2028 en la Trump Store.
Con las reglas podría referirse precisamente a la Constitución estadounidense, la cual en su Enmienda 22 no permite más de dos mandatos presidenciales en total y que en caso de pretender sumar un tercero para el magnate republicano, debería atravesar una reforma.
En caso de pretender este cambio histórico para la política del país norteamericano, le quedarían poco menos de tres años ya que los próximos comicios presidenciales serían el 7 de noviembre de 2028.
El estilo Trump
El concepto se afianza luego de que las imágenes de la gorra TRUMP 2028 tuvieran una nueva versión con un meme publicado en sus redes sociales donde, inteligencia artificial de por medio, Donald se la arroja a Jeffries con musicalización de Y.M.C.A. de Village People.
Es la segunda vez en pocos días que por vías oficiales se comparte un meme o fake de los líderes opositores en el poder Legislativo. El 30 de septiembre había compartido otro vídeo en el que Jeffries portaba un sombrero mexicano y un bigote falso, acompañado de Schumer hablando con una voz falsa.
Dicha metodología no representa más que una particular presión estilo trumpista en el marco de las negociaciones por los votos para destrabar el cierre del gobierno federal y, en consecuencia, los presupuestos de diversas áreas afectadas. Trump utilizó otro tipo de amenazas como la posibilidad de realizar recortes masivos de personal.
Enmienda 22
"Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente, o actuado como presidente, durante más de dos años de un período para el cual otra persona fue elegida presidente, será elegida para el cargo de presidente más de una vez."
Qué había dicho antes
Trump cumplió 79 años en junio y los fantasmas por su estado de salud ya aparecieron a modo de teorías, aún no con pruebas fehacientes como ocurrió en la segunda parte del mandato de Joe Biden. Quizás, este sea el motivo que argumenta la postura titubeante frente a la idea del tercer mandato.
En mayo de este año, el presidente de EE.UU. había asegurado: "Seré presidente por ocho años; seré presidente por dos mandatos. Siempre pensé que eso era muy importante”, y agregó en diálogo con NBC News: “"Es algo que, hasta donde sé, no está permitido hacer. No sé si es constitucional que no te lo permitan o algo así".
Durante ese mismo mes, pero en conversaciones con CNBC, Trump dijo que “probablemente no” se postularía para un tercer mandato, pero "me gustaría presentarme" ya que "tengo las mejores cifras en las encuestas que he tenido".
Sobre el 2028, el mandatario expresó que “no es algo que yo busque. Busco tener cuatro años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano, para que lo lleve adelante”, en referencia a dos nombres que ya ha comenzado a construir para esta tarea: J.D Vance, vicepresidente, y Marco Rubio, secretario de Estado.
Trump le mostró sus gorras a Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, durante su reciente visita a la Casa Blanca.
A pesar de que aclaró que no cree “en las lagunas legales", también indicó que se han estudiado “posibilidades”, siendo la sucesión una vía por la cual acceder al Salón Oval nuevamente, yendo de candidato como vice y luego recibiendo el mandato de su presidente.
El artículo V de la Carta Magna le permite enmendarla, pero con el voto afirmativo de dos tercios de cada cámara o de los estados, algo que de momento no pareciera viable ante la situación compleja en el Capitolio. En caso de lograrlo, luego debería ratificar con el aval de tres cuartos de los estados o con convenciones estatales en tres cuartos de los estados.
Esta particular jugada podría ser también su condena ya que solucionaría la ausencia de una figura de peso semejante el el Partido Demócrata y le habilitaría la posibilidad de una reaparición en primer plano de Barack Obama, quien ha sido el principal padrino de, por ejemplo, la última candidata Kamala Harris.
