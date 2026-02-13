Política comercial

Donald Trump evalúa reducir aranceles al acero y aluminio ante la presión por el costo de vida

El presidente estadounidense analiza flexibilizar las barreras comerciales impuestas en su gestión anterior. La medida busca abaratar los costos de producción y aliviar la inflación interna, aunque genera preocupación en la industria metalúrgica local por la competencia externa.