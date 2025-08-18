Para Evo Morales el resultado de los comicios fue "un voto castigo"
El ex presidente boliviano reconoció la legitimidad del apoyo brindado por los ciudadanos del vecino país a la oposición en esta primera vuelta electoral. A su vez, señaló en que hay que prestar atención al significativo nivel de abstención que hubo, así como en el alto porcentaje de los votos nulos y blancos juntos.
Rodrigo Paz se dirige a sus seguidores tras conocerse los primeros resultados de las elecciones en Bolivia. Natacha Pisarenko/AP/DW
El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció este lunes los resultados de las elecciones generales, en las que los opositores Rodrigo Paz Pereira y el ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga se enfrentarán en el balotaje, a la vez que los definió como "un voto castigo a la traición".
"Respeto los resultados, somos un movimiento político democrático, hemos ido a votar y no a elegir, humildemente hay que reconocer los resultados", dijo Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019.
El candidato a la Presidencia de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga. Xinhua.
El ex gobernante afirmó que "este resultado es un voto castigo a la traición, a la corrupción", refiriéndose a la candidatura del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, y a la postulación de Eduardo del Castillo por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró por casi treinta años.
Morales y sus seguidores impulsaron el voto nulo en reclamo a su no habilitación como candidato debido a que no pudo conseguir un partido tras renunciar al MAS, aunque también una decisión constitucional estableció que el ex presidente no podía postularse a la presidencia tras haber gobernado Bolivia en tres ocasiones.
Justamente, el ex mandatario destacó la cantidad de votos nulos y blancos los que, según dijo, juntos llegan al segundo lugar de la votación.
"Falta todavía, con el voto del campo va a seguir creciendo el voto nulo. El voto nulo está en tercer lugar, pero con el voto blanco están en segundo lugar, si sumamos el ausentismo, nulo y blanco está primero", enfatizó.
Según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, tras computar el 95,41 % de las actas.
Paz Pereira, quien realmente sorprendió al vencer este domingo en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia, señaló que de ganar la presidencia en el balotaje del 19 de octubre buscará cambiar el modelo económico implantado en el país durante veinte años de gobiernos de izquierda.
Evo Morales, en una imagen de archivo de Reuters.
"Espero que el Parlamento nos ayude a cambiar este modelo económico que trabaja para el Estado y no para los bolivianos", dijo ante sus simpatizantes en La Paz.
Ninguna encuesta anticipó su paso a segunda vuelta. Una semana antes de las elecciones lo ubicaban entre el tercer y quinto puesto.
"Esta es una señal de cambio, y esa señal de cambio es la grandeza del pueblo boliviano que quiere otro destino", afirmó Paz, economista de 57 años hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Se medirá en segunda vuelta con Jorge Quiroga, presidente entre 2001 y 2002.
