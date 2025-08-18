Presidenciales en Bolivia

Para Evo Morales el resultado de los comicios fue "un voto castigo"

El ex presidente boliviano reconoció la legitimidad del apoyo brindado por los ciudadanos del vecino país a la oposición en esta primera vuelta electoral. A su vez, señaló en que hay que prestar atención al significativo nivel de abstención que hubo, así como en el alto porcentaje de los votos nulos y blancos juntos.