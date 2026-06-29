Una fuerte explosión sacudió el centro de Mónaco este lunes por la noche, dejando un saldo preliminar de al menos tres personas heridas, dos de ellas de gravedad.
Una explosión calificada como "deliberada" dejó al menos tres heridos en Mónaco
El estallido ocurrió este lunes por la noche en una zona céntrica. Fuentes gubernamentales confirmaron que hay dos personas en estado crítico y la intencionalidad del hecho encendió las alertas en toda la región de la Costa Azul.
La conmoción escaló rápidamente luego de que las autoridades del gobierno monegasco calificaran oficialmente el incidente como un acto "deliberado", abriendo paso a una urgente investigación de las fuerzas de seguridad, activado el plan rojo y solicitado bomberos de Alpes Marítimos como refuerzo.
Pánico en el centro monegasco
El estallido se registró poco antes de las 21 (hora local) en la calle Révérend Père Louis Frolla, una concurrida arteria vial del centro del Principado. El estruendo interrumpió la calma de la noche y generó escenas de pánico entre los residentes y transeúntes, obligando al despliegue inmediato de un masivo operativo de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia médica.
De acuerdo con los primeros reportes de la prensa francesa y los servicios de rescate, tres personas recibieron asistencia médica inmediata. Entre las víctimas se constató que dos de ellas se encuentran en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la onda expansiva.
Alerta institucional e investigación en curso
Hasta el momento, el gobierno de Mónaco ha mantenido un estricto hermetismo respecto a los detalles técnicos del hecho. No se han brindado precisiones sobre el mecanismo o artefacto utilizado para provocar el estallido, ni se identificaron posibles responsables directos o agrupaciones detrás del atentado. Sin embargo, la determinación oficial de catalogar el suceso como un acto intencional encendió los protocolos de seguridad en los territorios limítrofes.
El impacto político y social del ataque provocó repercusiones inmediatas en el arco regional francés. Éric Ciotti, actual legislador de la región vecina y exalcalde de Niza, expresó públicamente su consternación: "El ataque cometido esta noche es una tragedia que ha golpeado a Mónaco. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y el pueblo monegasco", manifestó, al tiempo que ratificó el apoyo total a los cuerpos de seguridad locales que trabajan en la escena.
Las próximas horas resultarán clave para determinar las motivaciones del hecho, mientras especialistas en explosivos peritan la zona del desastre en busca de rastros que permitan esclarecer un acontecimiento inédito para los estándares de seguridad del Principado.