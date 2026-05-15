#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Pánico y corridas

México: una explosión de pirotecnia y gas durante una fiesta patronal dejó al menos 13 heridos

Ocurrió en las fiestas patronales de Amatitán, en Jalisco, durante la quema de “toritos” pirotécnicos. Según reportes oficiales citados por medios locales,entre los heridos hay seis en estado de gravedad, luego de que el fuego alcanzara puestos de comida donde había cilindros de gas.

El saldo preliminar fue de 13 personas heridas, seis de ellas reportadas en estado grave.El saldo preliminar fue de 13 personas heridas, seis de ellas reportadas en estado grave.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una noche de música, danzas y celebración religiosa terminó en escenas de pánico en Amatitán, Jalisco, luego de una fuerte explosión registrada durante las fiestas patronales del municipio mexicano.

El estallido ocurrió durante la quema de “toritos” pirotécnicos en la plaza principal, en las inmediaciones del atrio de la iglesia. En cuestión de segundos, lo que era parte del festejo se transformó en una emergencia entre gritos, corridas y pedidos de ayuda.

De acuerdo con los primeros reportes, chispas generadas por la pirotecnia habrían alcanzado una zona de puestos de comida donde había cilindros de gas LP. También se mencionó la presencia de aceite hirviendo, lo que agravó el riesgo para quienes estaban cerca del lugar.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el saldo preliminar fue de 13 personas lesionadas: seis con heridas graves y siete en estado regular. Todas fueron trasladadas para recibir atención médica por quemaduras y otras lesiones provocadas por la explosión.

El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa la secuencia de la celebración, seguida por el estallido y la reacción desesperada de los asistentes que intentaron alejarse de la zona afectada.

Mirá tambiénDisturbios en un partido de fútbol en Libia dejaron un muerto y siete heridos

Tras el incidente, las autoridades iniciaron las tareas de asistencia y revisión del área para determinar cómo se produjo la explosión y qué condiciones de seguridad había en el perímetro donde se desarrollaban los festejos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
México
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro