Una noche de música, danzas y celebración religiosa terminó en escenas de pánico en Amatitán, Jalisco, luego de una fuerte explosión registrada durante las fiestas patronales del municipio mexicano.
México: una explosión de pirotecnia y gas durante una fiesta patronal dejó al menos 13 heridos
Ocurrió en las fiestas patronales de Amatitán, en Jalisco, durante la quema de “toritos” pirotécnicos. Según reportes oficiales citados por medios locales,entre los heridos hay seis en estado de gravedad, luego de que el fuego alcanzara puestos de comida donde había cilindros de gas.
El estallido ocurrió durante la quema de “toritos” pirotécnicos en la plaza principal, en las inmediaciones del atrio de la iglesia. En cuestión de segundos, lo que era parte del festejo se transformó en una emergencia entre gritos, corridas y pedidos de ayuda.
De acuerdo con los primeros reportes, chispas generadas por la pirotecnia habrían alcanzado una zona de puestos de comida donde había cilindros de gas LP. También se mencionó la presencia de aceite hirviendo, lo que agravó el riesgo para quienes estaban cerca del lugar.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el saldo preliminar fue de 13 personas lesionadas: seis con heridas graves y siete en estado regular. Todas fueron trasladadas para recibir atención médica por quemaduras y otras lesiones provocadas por la explosión.
El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa la secuencia de la celebración, seguida por el estallido y la reacción desesperada de los asistentes que intentaron alejarse de la zona afectada.
Tras el incidente, las autoridades iniciaron las tareas de asistencia y revisión del área para determinar cómo se produjo la explosión y qué condiciones de seguridad había en el perímetro donde se desarrollaban los festejos.