Pánico y corridas

México: una explosión de pirotecnia y gas durante una fiesta patronal dejó al menos 13 heridos

Ocurrió en las fiestas patronales de Amatitán, en Jalisco, durante la quema de “toritos” pirotécnicos. Según reportes oficiales citados por medios locales,entre los heridos hay seis en estado de gravedad, luego de que el fuego alcanzara puestos de comida donde había cilindros de gas.