Un camión cargado con fuegos artificiales se incendió y provocó una sucesión de explosiones en plena autopista interestatal I-75, cerca de la localidad de Ooltewah, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.
Estados Unidos: un camión con fuegos artificiales se incendió y desató una lluvia de explosiones
El vehículo se incendió mientras circulaba por la autopista I-75, en Tennessee. La pirotecnia comenzó a detonar y a salir disparada desde el camión, aunque no se reportaron personas heridas
En los videos se observa al vehículo envuelto en llamas mientras la pirotecnia almacenada en su interior comienza a detonar.
Los fuegos artificiales salieron disparados en distintas direcciones y generaron una intensa lluvia de luces y explosiones sobre la calzada. La escena sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona.
Ante el riesgo provocado por el incendio y las detonaciones, las autoridades resolvieron cerrar la autopista al tránsito. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asegurar el sector.
Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas. La circulación permaneció interrumpida mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y se evaluaban las condiciones de seguridad.