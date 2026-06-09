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Estados Unidos: un camión con fuegos artificiales se incendió y desató una lluvia de explosiones

El vehículo se incendió mientras circulaba por la autopista I-75, en Tennessee. La pirotecnia comenzó a detonar y a salir disparada desde el camión, aunque no se reportaron personas heridas

La pirotecnia comenzó a detonar y a salir disparada desde el camión incendiado.La pirotecnia comenzó a detonar y a salir disparada desde el camión incendiado.
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Un camión cargado con fuegos artificiales se incendió y provocó una sucesión de explosiones en plena autopista interestatal I-75, cerca de la localidad de Ooltewah, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

En los videos se observa al vehículo envuelto en llamas mientras la pirotecnia almacenada en su interior comienza a detonar.

Los fuegos artificiales salieron disparados en distintas direcciones y generaron una intensa lluvia de luces y explosiones sobre la calzada. La escena sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona.

Ante el riesgo provocado por el incendio y las detonaciones, las autoridades resolvieron cerrar la autopista al tránsito. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asegurar el sector.

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Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas. La circulación permaneció interrumpida mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y se evaluaban las condiciones de seguridad.

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