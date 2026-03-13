Al menos un muerto tras una explosión cerca de una manifestación en Teherán

Una explosión sacudió este viernes una zona cercana a una manifestación progubernamental en Teherán y dejó, al menos de manera preliminar, una víctima fatal. El hecho se produjo en medio de una movilización convocada en respaldo al pueblo palestino y en oposición a Israel, en una jornada de fuerte tensión política en la capital iraní.
Las primeras informaciones sobre el episodio, indican que hasta el momento no había precisiones oficiales concluyentes sobre qué originó la explosión. Ese punto, de hecho, aparece como uno de los principales focos de incertidumbre en las primeras horas posteriores al hecho.
Pese al estallido y a la columna de humo que se elevó desde la zona, los manifestantes no se dispersaron. De acuerdo con las imágenes citadas por la cobertura inicial, la concentración continuó y los asistentes siguieron coreando consignas en un clima de fuerte hostilidad hacia Israel.
Mirá tambiénAlerta en Estados Unidos ante un posible ataque con drones iraníes en California
En ese marco, el jefe de la Policía iraní, Ahmad-Reza Radan, destacó públicamente la reacción de la multitud y sostuvo que la movilización no se retiraría del lugar. Sus declaraciones fueron presentadas como parte de la respuesta oficial frente a una escena que, lejos de desactivar la protesta, pareció reforzar su tono político y simbólico.
Hasta ahora, la información disponible solo confirma una muerte y no detalla si hubo más heridos ni si la explosión fue consecuencia de un ataque, un artefacto o algún otro factor todavía no determinado. La escasez de datos oficiales obliga a tomar las primeras versiones con cautela mientras avanzan las verificaciones sobre el terreno.
El episodio se inscribe en un contexto de alta tensión regional y vuelve a poner a Teherán en el centro de la atención internacional. Por ahora, el dato central es el saldo fatal y la continuidad de una manifestación que no se interrumpió ni siquiera después de la explosión.