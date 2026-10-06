Investigación

Reino Unido detuvo a un séptimo sospechoso por el caso de la base aérea de Fairford

Un hombre de 22 años fue detenido en Londres bajo sospecha de estar involucrado en la preparación de actos terroristas. La Policía Antiterrorista británica mantiene abierta la investigación, mientras seis de los siete arrestados hasta el momento fueron liberados.