En medio del escándalo de Epstein

Reino Unido: cerrarán seis empresas dirigidas por la exduquesa de York, Sarah Ferguson

La difusión de nuevos archivos reavivó la polémica por los vínculos entra la exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor y el financista pedófilo muerto en prisión. Al respecto de las empresas, no claro qué servicios prestaban exactamente, aunque se sabe que una de ellas se dedicaba a servicios de relaciones públicas y comunicación y otra era un negocio minorista.