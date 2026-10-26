Crisis política

Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota y pedirá anular las elecciones en Brasil

El candidato del Partido Liberal cuestionó la ampliación del horario de votación y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de irregularidades durante el balotaje. Anunció que presentará recursos ante la Justicia electoral para impugnar el resultado.