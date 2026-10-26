Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció que no reconocerá la derrota en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y que solicitará la anulación de los comicios.
Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota y pedirá anular las elecciones en Brasil
El candidato del Partido Liberal cuestionó la ampliación del horario de votación y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de irregularidades durante el balotaje. Anunció que presentará recursos ante la Justicia electoral para impugnar el resultado.
El dirigente del Partido Liberal (PL) cuestionó decisiones adoptadas durante la jornada electoral del domingo y sostuvo que hubo irregularidades que, a su entender, ponen en duda la validez del resultado. Según anunció, este lunes 26 de octubre presentará recursos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Lula se impuso en la segunda vuelta y obtuvo un nuevo mandato al frente del Gobierno brasileño. De acuerdo con los resultados difundidos tras el escrutinio, el actual presidente consiguió el 51,79% de los votos, frente al 48,21% alcanzado por Flávio Bolsonaro. Tras conocerse el desenlace, el senador rechazó aceptar el resultado y anticipó que buscará una respuesta judicial a sus cuestionamientos.
La disputa se concentra principalmente en la decisión de extender durante dos horas el horario de votación, una medida adoptada en medio de denuncias por problemas de transporte para los electores. Bolsonaro también puso en duda el funcionamiento de algunas urnas electrónicas y afirmó que representantes de su partido fueron retirados del centro de procesamiento de datos.
Los cuestionamientos de Bolsonaro al desarrollo del balotaje
En su declaración pública, Flávio Bolsonaro acusó a Lula de “abuso de poder y propaganda electoral indebida” durante la jornada de votación. También calificó lo ocurrido como algo fuera de lo habitual y sostuvo que no estaban dadas las condiciones para reconocer los resultados.
Uno de los principales puntos de su reclamo es la decisión del magistrado Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal, de ampliar el horario de votación desde las 17 hasta las 19, hora local. La medida fue tomada ante dificultades relacionadas con el transporte público que podían impedir que algunos ciudadanos llegaran a votar.
Bolsonaro cuestionó la decisión judicial y argumentó que modificar el horario cuando la jornada ya estaba en marcha afectó la igualdad entre los electores. Además, aseguró que los representantes de su partido fueron retirados de la denominada “sala cofre”, donde se procesan los datos electorales, después de que se resolviera la extensión del horario.
El equipo del candidato también objetó el funcionamiento de modelos más antiguos de urnas electrónicas. Sin embargo, los cuestionamientos expresados por el dirigente deberán ser presentados ante las autoridades competentes para que se determine si cuentan con fundamentos legales y técnicos suficientes.
La controversia tiene un elemento adicional: según los reportes publicados sobre la jornada, la propia campaña de Bolsonaro también había solicitado una ampliación del horario de votación, aunque limitada a cinco estados del país. Ese antecedente forma parte de la discusión sobre la medida que ahora el senador utiliza como argumento para impugnar el resultado.
Qué puede pasar con el pedido de anulación
El Tribunal Superior Electoral deberá evaluar los argumentos que presente el equipo de Flávio Bolsonaro y resolver si corresponde dar curso a sus planteos. El anuncio de recurrir a la Justicia no implica, por sí mismo, que las elecciones vayan a ser anuladas ni que el resultado oficial pierda validez.
El caso vuelve a colocar a las instituciones electorales y judiciales brasileñas en el centro de la disputa política. La resolución dependerá de los procedimientos previstos y de la evidencia que se aporte para respaldar las denuncias.
La negativa de Bolsonaro a reconocer la derrota también reabre el debate sobre la aceptación de los resultados electorales en Brasil. En 2022, tras la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula, sectores de sus seguidores cuestionaron el resultado y el país atravesó una crisis institucional que culminó con el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, el 8 de enero de 2023.
Ese antecedente explica por qué las declaraciones actuales son observadas con atención, aunque no permiten anticipar cuál será la reacción de los seguidores del senador.
Por su parte, Lula deberá prepararse para iniciar un nuevo período de gobierno con una oposición que ya anticipó que recurrirá a la vía judicial para cuestionar la elección. El presidente obtuvo la victoria en una contienda ajustada, con una diferencia de algo más de tres puntos porcentuales, y llamó a gobernar para el conjunto del país.
Por ahora, el próximo paso anunciado es la presentación formal de los recursos ante el TSE. Hasta que las autoridades electorales analicen esos planteos y emitan una resolución, las acusaciones de Bolsonaro deben entenderse como denuncias formuladas por su equipo y no como irregularidades comprobadas.