Atención viajeros

Cambio de huso horario en Chile: el dato clave para viajar por los pasos fronterizos

El cambio al horario de invierno en el país trasandino volverá a meter una variable extra en los cruces: desde el sábado 4 de abril habrá una hora de diferencia con la Argentina, un ajuste que no modifica los horarios de atención de los pasos, pero sí la forma en que deben leerse para evitar demoras, confusiones y errores de planificación.