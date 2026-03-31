Cambio de huso horario en Chile: el dato clave para viajar por los pasos fronterizos
El cambio al horario de invierno en el país trasandino volverá a meter una variable extra en los cruces: desde el sábado 4 de abril habrá una hora de diferencia con la Argentina, un ajuste que no modifica los horarios de atención de los pasos, pero sí la forma en que deben leerse para evitar demoras, confusiones y errores de planificación.
El cambio horario en Chile regirá desde el sábado 4 de abril y volverá a generar una diferencia de una hora con la Argentina.
La frontera volverá a correrse también en el reloj. Desde el sábado 4 de abril de 2026, Chile atrasará una hora su huso horario y esa diferencia volverá a sentirse en los cruces internacionales con la provincia de Neuquén, justo en la antesala de un fin de semana largo que suele disparar el tránsito turístico hacia el país vecino.
Aunque el cambio pueda parecer menor, su impacto es concreto para quienes planean viajar. Cuando en la Argentina sean las 8, en Chile serán las 7, una diferencia que obligará a viajeros, transportistas y operadores turísticos a recalcular con más cuidado los tiempos de salida, cruce y llegada.
En el caso neuquino, la advertencia alcanza sobre todo a los principales pasos internacionales del sur, entre ellos Cardenal Samoré, Pino Hachado, Mamuil Malal, Icalma y Hua Hum, donde se concentra buena parte del movimiento turístico y comercial con Chile.
La aclaración central es que los horarios de funcionamiento no cambian, pero sí cambia la referencia con la que deben interpretarse. Es decir: el paso puede seguir abriendo y cerrando en las mismas franjas, aunque del otro lado del límite ese horario ya no coincida con el reloj argentino.
Un ejemplo simple alcanza para entender el efecto. Si una persona sale desde la Argentina a las 10 de la mañana y tarda una hora en cruzar, al ingresar a Chile volverá a encontrarse con que allí el reloj también marca las 10. Ese aparente retroceso puede desacomodar reservas, excursiones, traslados y cualquier servicio atado a una hora exacta.
El escenario se vuelve todavía más sensible porque el cambio llega en un momento de alta circulación. Desde localidades como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y también desde Bariloche, suele crecer el flujo de turistas hacia Chile para hacer compras, pasar el fin de semana o tomar una escapada, con más presión sobre los complejos fronterizos.
En los pasos neuquinos no cambian los horarios de atención, pero sí la referencia horaria con la que deben organizarse los cruces.
La complicación no se limita al turismo. También alcanza al transporte de cargas y a los servicios binacionales, donde una descoordinación mínima puede traducirse en demoras, cancelaciones o pérdidas económicas por no haber contemplado correctamente la nueva diferencia horaria.
Frente a ese panorama, la recomendación oficial es revisar antes de viajar los horarios de atención de cada paso, contemplar siempre la diferencia de una hora entre ambos países y salir con más margen para absorber eventuales demoras o desajustes en reservas y conexiones.
No se trata, además, de una alteración puntual de un solo día. El nuevo horario se mantendrá durante toda la temporada de invierno, por lo que esa hora de diferencia volverá a ser parte de cada cruce cordillerano en los próximos meses y pasará a integrar, junto con el clima y el estado de rutas, la logística básica de cualquier viaje entre Neuquén y Chile.