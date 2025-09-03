Fake news

Estados Unidos y Argentina desmienten que esté pausado el programa para viajar sin visa

Luego de que un medio estadounidense confirmara una deteneción en este acuerdo, el embajador Oxenford y el DHS refutaron los rumores y destacaron la continuidad y el compromiso en las negociaciones bilaterales. "Se espera trabajar con los funcionarios argentinos en el futuro", dijeron desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.