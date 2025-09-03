Estados Unidos y Argentina desmienten que esté pausado el programa para viajar sin visa

El gobierno de los Estados Unidos y la embajada argentina desmintieron categóricamente las versiones que indicaban una supuesta pausa en el proceso para que la Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).
Luego de que un medio estadounidense confirmara una deteneción en este acuerdo, el embajador Oxenford y el DHS refutaron los rumores y destacaron la continuidad y el compromiso en las negociaciones bilaterales. "Se espera trabajar con los funcionarios argentinos en el futuro", dijeron desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La polémica surgió a partir de una publicación de un medio estadounidense, que fue rápidamente refutada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y por el embajador argentino, Alec Oxenford.
A través de sus redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) calificó como "vergonzoso" el artículo periodístico que difundió la noticia del supuesto freno al proceso.
“Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el Programa de Exención de Visas pendiente de firma con la Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”, publicó la entidad, refutando las afirmaciones.
Desde la Cancillería argentina, el embajador Alec Oxenford, en su rol de coordinador del equipo interagencial que lleva adelante el proceso, se mostró tajante. "Quiero dar por cerrado este vergonzoso episodio de desinformación. El programa de visa waiver goza de buena salud y seguimos trabajando para lograr el objetivo lo antes que resulte posible”, sostuvo Oxenford en diálogo con la prensa.
Según fuentes de la embajada argentina, el programa "sigue desarrollándose sin inconvenientes" y los equipos técnicos de ambos países mantienen reuniones de coordinación periódicas. El último encuentro entre representantes del DHS y la delegación argentina se produjo el viernes pasado, y en ningún momento se plantearon obstáculos para avanzar en el acuerdo.
La intención de agilizar los procesos fue reafirmada recientemente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante su visita a la Argentina. En Buenos Aires, Noem fue recibida por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein, lo que demostró el alto nivel de compromiso de ambas administraciones con el avance del programa.
En este contexto, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, también se refirió al tema. Pazo, quien se encontraba en Washington, desmintió que su viaje tuviera relación con la implementación del VWP. "La visita de la delegación de ARCA nada tiene que ver con la implementación del VWP", señaló.
El funcionario explicó que la presencia en Estados Unidos se debe a un trabajo conjunto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para modernizar la tecnología aduanera en Argentina.
"Para avanzar en el convenio y poner en marcha el programa tenemos que adecuar la tecnología de control aduanero. Desde 1994, año en que se implementó el sistema María, el sistema de información aduanera nunca se actualizó", detalló Pazo. Este punto, según las fuentes, es clave para cumplir con los estándares internacionales exigidos por el programa.
El proceso para la exención de visa comenzó el 1° de mayo, cuando los equipos técnicos del DHS y la embajada argentina iniciaron un trabajo para determinar la viabilidad del proyecto. En junio, el embajador Oxenford entregó formalmente una nota al DHS manifestando la intención de Argentina de ingresar al programa.
Este acuerdo, impulsado por la buena sintonía entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, avanza con pasos firmes a pesar de los intentos de desinformación. Si se concreta, el programa significará una mejora sustancial en los procedimientos de seguridad en el país y facilitará los viajes de los ciudadanos argentinos a Estados Unidos.
